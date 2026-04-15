Sporting vs. Saprissa EN VIVO: minuto a minuto de la final del Torneo de Copa 2026

17:00hs ¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la final del Torneo de Copa!

El partido por el título del Torneo de Copa se podrá seguir en vivo a través de: FUTV .

Hernán Medford sorprendió al dejar afuera de los convocados de la final del Torneo de Copa a Bancy Hernández y Jefferson Brenes . La versión oficial dice que fue por un tema táctico.

En el estadio de Liberia, Erick Lonnis se acercó a donde estaba la afición de Saprissa para sacarse fotos.

Se viene la final del Torneo de Copa, lo que tendrá la particularidad de que será la última edición de este campeonato. Deportivo Saprissa y Sporting FC se ven las caras en un partido que dará un nuevo campeón.

Los dirigidos por Hernán Medford vienen de golear a Liberia en las semifinales y son grandes candidatos a quedarse con el título. En la previa existió la polémica de Bancy Hernández y Jefferson Brenes que hizo tambalear un poco al tranquilidad morada.

Por su parte, los comandados por Andrés Carevic llegan muy golpeados. Vienen de dos derrotas consecutivas en el torneo, contra Sporting y Alajuelense. Para llegar a la final vencieron por penales a Puntarenas.