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Clausura 2026

Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde el clásico con Saprissa: ¿puede quedarse afuera de las semifinales del Clausura 2026?

Alajuelense camina por la cornisa: tras el triunfo de Liberia, la Liga encara el Clásico ante Saprissa con la obligación de ganar.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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¿Qué pasa si la Liga falla el domingo?
© LDA.¿Qué pasa si la Liga falla el domingo?

El triunfo de Liberia por 1-0 sobre el Cartaginés cayó como un verdadero balde de agua fría para Liga Deportiva Alajuelense. Este resultado catapultó a los aurinegros al tercer puesto, con 27 puntos en 16 partidos, y dejó a los brumosos en el cuarto lugar con 26 unidades.

La Liga, estancada en el quinto lugar con 22 puntos en 15 juegos, saldrá este domingo a jugar el Clásico Nacional ante el Deportivo Saprissa (segundo con 27 puntos) con el margen de error reducido a cero.

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Teniendo en cuenta que a los manudos solo les restarán dos juegos tras el clásico (recibir a Puntarenas y visitar a Liberia), este es el crudo panorama que se les presenta para el domingo:

✅ Escenario 1: Victoria

Puntos de LDA tras el clásico: Llegaría a 25 puntos.

El panorama: Ni siquiera ganando el Clásico logrará meterse en zona de clasificación esta misma jornada, ya que quedaría a un punto del Cartaginés (26 pts) y a dos de Liberia (27 pts).

Lo que viene: Llegarían con vida a las dos últimas fechas, obligados a ganarle a Puntarenas en casa y, sobre todo, convirtiendo la última visita a Liberia en una auténtica final, ya que sería un duelo directo por el boleto.

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➖ Escenario 2: Empate

Puntos de LDA tras el clásico: Llegaría a 23 puntos.

El panorama: Un empate en el Morera Soto es un pésimo negocio. La Liga quedaría a 3 puntos del cuarto lugar (Cartaginés) y a 4 puntos de Liberia.

Lo que viene: Perdería por completo el control de su destino. Ya no le bastaría con ganarle a Puntarenas y a Liberia en el cierre; necesitaría que Cartaginés se desplome por completo en sus últimos dos compromisos de la fase regular para intentar arrebatarles el cuarto puesto.

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❌ Escenario 3: Derrota

Puntos de LDA tras el clásico: Se estancaría en 22 puntos.

El panorama: El desastre total. Caer ante el archirrival dejaría a Alajuelense a 4 puntos de la zona de clasificación cuando solo quedarían 6 puntos en disputa.

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Lo que viene: Con un Herediano y Saprissa fugados en la cima, y Liberia y Cartaginés sacando una ventaja casi inalcanzable, la Liga jugaría las últimas dos fechas ante Puntarenas y Liberia dependiendo de un verdadero milagro matemático.

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En síntesis

  • Con la victoria de Liberia sobre Cartaginés, Alajuelense quedó estancado en el quinto puesto.
  • Tras el duelo ante Saprissa, al equipo del “Machillo” Ramírez le restará recibir a Puntarenas y cerrar con una “final” directa visitando a Liberia.
  • Si Saprissa logra imponerse en el Morera Soto, Alajuelense quedaría a 4 puntos del cuarto puesto con solo 6 por disputar, lo que obligaría a los manudos a depender de un milagro.

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