“Hay miedo”: Washington Ortega enciende la previa del Clásico entre Alajuelense y Saprissa con un mensaje sin filtro

A pocas horas de que la pelota ruede en el Alejandro Morera Soto para una nueva edición del Clásico Nacional, el ambiente ya está que arde. Y el encargado de tirarle un poco más de picante a la previa no fue otro que Washington Ortega.

Fiel a su estilo charrúa, el arquero de Liga Deportiva Alajuelense habló sin filtro sobre lo que significa jugar esta clase de partidos, la presión externa y cómo se forja el carácter de un futbolista.

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“Ya empiezan a decir que hay miedo”

Para Ortega, el ambiente hostil que caracteriza al Clásico Nacional se empieza a construir mucho antes del pitazo inicial, y no esconde que el ruido de la previa intenta meterse en la cabeza de los futbolistas durante la víspera.

“Uno tiene que saber al lugar que llega, en qué momento llega, qué ha pasado. Todas esas cositas usted tiene que tomarlas en cuenta, ver qué pasa y desde ahí hacer lo que hago“, arrancó el sudamericano, que entiende a la perfección dónde está parado.

Washington Ortega se sinceró acerca de cómo maneja la presión previa al Clásico.

“Pasa que desde que viene el partido ya empiezan a decir que hay miedo cuando vas allá; durante la semana te dicen muchas cosas y uno tiene que estar firme en eso. Te dicen que cada vez que vas allá tienes miedo o cada vez que vas allá, tal cosa, entonces desde ahí te tienes que blindar para que eso no te afecte, hay que ser fuerte“, comentó Washington.

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La escuela sudamericana pesa en el Clásico

El referente manudo también comparó la forma en la que se vive y se sufre el fútbol en Sudamérica respecto a Costa Rica. Sin ánimos de menospreciar, explicó por qué a veces da la sensación de que a algunos jugadores les cuesta lidiar con escenarios tan pesados.

“En Uruguay nos putean nuestros mismos padres; si metes la pata o eso, te lo hacen ver. Lo que siento un poco, quizás, es que ya en Primera División eso te lo puede dar jugar partidos importantes constantemente. Acá, si no es una final o un juego de Copa Centroamericana, normalmente solo te lo da el clásico”, disparó.

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“Creo que es algo que también abarca mucho contexto y no solo por esto es que un jugador no tiene cierta personalidad, carácter o el sentirse superior para entrar a la cancha, yo me hice atrevido siendo así. No quiero ser atrevido con lo que son los jugadores costarricenses y no creo que entren con una mentalidad inferior”, concluyó Washington Ortega a horas de un nuevo Clásico Nacional.

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Datos clave

El arquero fue tajante al decir que el jugador debe ser fuerte para ignorar los comentarios de que “hay miedo” cuando se visita la casa del archirrival.

Ortega explicó que en Uruguay la exigencia empieza desde casa (“nos putean nuestros mismos padres”), lo que forja un carácter “atrevido”.

Según el portero, en Costa Rica solo los Clásicos o finales otorgan ese roce de alta tensión, a diferencia de otras ligas donde la presión es una constante diaria.