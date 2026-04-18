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Clausura 2026

Alajuelense vs. Saprissa: a qué hora y dónde ver el Clásico Nacional que puede sentenciar al Machillo Ramírez

El Morera Soto será el escenario de un duelo de vida o muerte para Alajuelense, que está obligados a sumar de a tres ante su acérrimo rival para no seguir hundiéndose en el Clausura 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Un Clásico que define mucho.
© Saprissa.Un Clásico que define mucho.

El fútbol de Costa Rica se paraliza este fin de semana. La edición del Clásico Nacional correspondiente a la jornada 16 del Torneo de Clausura 2026 es una auténtica final adelantada que podría marcar el fracaso absoluto del vigente campeón nacional.

Sobre el césped del Morera Soto, la Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez y el Deportivo Saprissa de Hernán Medford chocarán en un duelo de realidades enfrentadas.

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¿Cómo llega Alajuelense?

Con la soga al cuello y el agua hasta las rodillas. Los dirigidos por “Machillo” Ramírez llegan a este Clásico en el quinto puesto de la tabla (22 puntos) y cargando con una presión insoportable. El reciente triunfo del Municipal Liberia ante Cartaginés complicó al extremo sus aspiraciones, dejándolos sin margen de error.

LDA se encuentra estancado en el quinto puesto del Clausura 2026 (LDA).

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Para la Liga, este Clásico Nacional es de matar o morir. Una victoria les permite seguir respirando de cara a las dos últimas fechas, pero una derrota o incluso un empate firmarían prácticamente su sentencia de eliminación.

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¿Cómo llega el Deportivo Saprissa?

Saprissa aterriza en La Catedral instalado en la parte alta de la tabla (27 puntos), aunque ya muy lejos del líder Herediano (31 puntos), que salvo una catástrofe terminará siendo el ganador de la fase regular.

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Fecha, horario, sede y dónde ver el Clásico Nacional

  • Fecha: Domingo 19 de abril de 2026.
  • Hora: 5:00 p. m. (hora de Costa Rica).
  • Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela.
  • Transmisión por TV: El encuentro podrá verse en vivo y en exclusiva a través de la señal de FUTV para todo el territorio nacional.
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En síntesis

  • Alajuelense está obligado a ganar. Cualquier otro resultado compromete de muerte sus aspiraciones de avanzar a semifinales bajo el mando del Machillo Ramírez.
  • Saprissa llega al Morera Soto con la intención de dar la estocada final para eliminar a la Liga.
  • Se espera un Morera Soto a reventar este domingo a las 5:00 p. m. (hora tica).

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