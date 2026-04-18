Alajuelense vs. Saprissa: a qué hora y dónde ver el Clásico Nacional que puede sentenciar al Machillo Ramírez

El fútbol de Costa Rica se paraliza este fin de semana. La edición del Clásico Nacional correspondiente a la jornada 16 del Torneo de Clausura 2026 es una auténtica final adelantada que podría marcar el fracaso absoluto del vigente campeón nacional.

Sobre el césped del Morera Soto, la Liga Deportiva Alajuelense de Óscar Ramírez y el Deportivo Saprissa de Hernán Medford chocarán en un duelo de realidades enfrentadas.

ver también Miles de dólares: Saprissa se asegura el premio de Concacaf del que pocos hablan previo al clásico contra Alajuelense

¿Cómo llega Alajuelense?

Con la soga al cuello y el agua hasta las rodillas. Los dirigidos por “Machillo” Ramírez llegan a este Clásico en el quinto puesto de la tabla (22 puntos) y cargando con una presión insoportable. El reciente triunfo del Municipal Liberia ante Cartaginés complicó al extremo sus aspiraciones, dejándolos sin margen de error.

LDA se encuentra estancado en el quinto puesto del Clausura 2026 (LDA).

Para la Liga, este Clásico Nacional es de matar o morir. Una victoria les permite seguir respirando de cara a las dos últimas fechas, pero una derrota o incluso un empate firmarían prácticamente su sentencia de eliminación.

ver también Qué pasa si Alajuelense gana, empata o pierde el clásico con Saprissa: ¿puede quedarse afuera de las semifinales del Clausura 2026?

¿Cómo llega el Deportivo Saprissa?

Saprissa aterriza en La Catedral instalado en la parte alta de la tabla (27 puntos), aunque ya muy lejos del líder Herediano (31 puntos), que salvo una catástrofe terminará siendo el ganador de la fase regular.

Publicidad

Publicidad

Saprissa viene de gritar campeón en el Torneo de Copa (Saprissa).

Fecha, horario, sede y dónde ver el Clásico Nacional

Fecha: Domingo 19 de abril de 2026.

Domingo 19 de abril de 2026. Hora: 5:00 p. m. (hora de Costa Rica).

5:00 p. m. (hora de Costa Rica). Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela.

Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela. Transmisión por TV: El encuentro podrá verse en vivo y en exclusiva a través de la señal de FUTV para todo el territorio nacional.

Publicidad

ver también Figura de Saprissa confirma la noticia que cambia su futuro a horas del clásico con Alajuelense: “Agradezco a Dios”

En síntesis

Alajuelense está obligado a ganar. Cualquier otro resultado compromete de muerte sus aspiraciones de avanzar a semifinales bajo el mando del Machillo Ramírez.

Saprissa llega al Morera Soto con la intención de dar la estocada final para eliminar a la Liga.

Se espera un Morera Soto a reventar este domingo a las 5:00 p. m. (hora tica).