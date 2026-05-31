La Selección de Costa Rica tendrá dos nuevas pruebas en este ciclo de Fernando Batista que lleva unos pocos meses. La Tricolor jugará este lunes frente a su par de Colombia en condición de visitante y luego viajará a Florida para enfrentar a Inglaterra el 10 de junio.
En la preparación de esta doble fecha, Bocha Batista tuvo que tomar fuertes decisiones tras lo sucedido con Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal. Los tres cometieron actos de indisciplina que derivaron en su salidas de la nómina.
Este domingo, el entrenador de La Sele volvió a anunciar más bajas con la lista definitiva que volará a Colombia para jugar el tercer partido en su ciclo. Nuevamente la convocatoria presenta tres bajas más después de lo acontecido días atrás.
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La nueva lista de Bocha Batista para jugar contra Colombia e Inglaterra
De los que estuvieron entrenando esta semana, Christopher Moya, Jorkaeff Azofeifa y Doryan Rodríguez fueron liberados y no viajarán finalmente. Se desconoce la razón de sus ausencias, aunque los rumores indican que se trataría únicamente de cuestiones técnicas.
La lista de Costa Rica para los amistosos contra Colombia e Inglaterra.
Una de las sorpresas en esta nueva nómina es la presencia de Farbod Samadian, futbolista que estaba cedido en Puntarenas y esta semana regresó a la Liga Deportiva Alajuelense. El defensor no estaba en la primera lista, lo que causó impresión a los ticos.
Este lunes 1 de junio, Costa Rica se medirá contra Colombia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El encuentro comenzará a las 18:00 de Colombia y 17:00 hora en Costa Rica.
En resumen
- Fernando Batista anunció una nueva lista definitiva para los amistosos de Costa Rica.
- Los futbolistas Christopher Moya, Jorkaeff Azofeifa y Doryan Rodríguez fueron liberados de la nómina.
- El defensor Farbod Samadian regresó a Alajuelense y es la sorpresa en la convocatoria.