La Tricolor jugará dos amistosos en esta fecha FIFA. El primero ante Colombia y el segundo contra Inglaterra.

La Selección de Costa Rica tendrá dos nuevas pruebas en este ciclo de Fernando Batista que lleva unos pocos meses. La Tricolor jugará este lunes frente a su par de Colombia en condición de visitante y luego viajará a Florida para enfrentar a Inglaterra el 10 de junio.

En la preparación de esta doble fecha, Bocha Batista tuvo que tomar fuertes decisiones tras lo sucedido con Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal. Los tres cometieron actos de indisciplina que derivaron en su salidas de la nómina.

Este domingo, el entrenador de La Sele volvió a anunciar más bajas con la lista definitiva que volará a Colombia para jugar el tercer partido en su ciclo. Nuevamente la convocatoria presenta tres bajas más después de lo acontecido días atrás.

ver también “Tengan humildad”: Ex referente de La Sele fulmina a Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal

La nueva lista de Bocha Batista para jugar contra Colombia e Inglaterra

De los que estuvieron entrenando esta semana, Christopher Moya, Jorkaeff Azofeifa y Doryan Rodríguez fueron liberados y no viajarán finalmente. Se desconoce la razón de sus ausencias, aunque los rumores indican que se trataría únicamente de cuestiones técnicas.

La lista de Costa Rica para los amistosos contra Colombia e Inglaterra.

Una de las sorpresas en esta nueva nómina es la presencia de Farbod Samadian, futbolista que estaba cedido en Puntarenas y esta semana regresó a la Liga Deportiva Alajuelense. El defensor no estaba en la primera lista, lo que causó impresión a los ticos.

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Este lunes 1 de junio, Costa Rica se medirá contra Colombia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El encuentro comenzará a las 18:00 de Colombia y 17:00 hora en Costa Rica.

En resumen

Fernando Batista anunció una nueva lista definitiva para los amistosos de Costa Rica.

anunció una nueva lista definitiva para los amistosos de Costa Rica. Los futbolistas Christopher Moya , Jorkaeff Azofeifa y Doryan Rodríguez fueron liberados de la nómina.

, Jorkaeff Azofeifa y Doryan Rodríguez fueron liberados de la nómina. El defensor Farbod Samadian regresó a Alajuelense y es la sorpresa en la convocatoria.