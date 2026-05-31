Selección de Honduras sufre nuevo contratiempo que cambia los planes previo a enfrentar a Argentina

José Francisco Molina tendrá que buscar soluciones ante el nuevo descalabro en La H que prepara un nuevo amistoso ante la actual campeona del mundo.

La Selección de Honduras sufriría una nueva baja de cara al próximo encuentro amistoso ante Argentina que se disputará el próximo seis de junio en el Kyle Field de Texas en Estados Unidos.

La nueva baja sería el lateral izquierdo Darlin Mancía, futbolistas del Montevideo Wanderers, quien fue el héroe del amistoso ante Perú al anotar el 2-2 al cierre del partido.

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El jugador disputó este domingo el partido ante el Atlético Juventus de Las Piedras previo a unirse a la concentración de La H; sin embargo, el jugador tuvo que salir sustituido por lesión a los 22 minutos de la primera etapa.

Las imágenes captaron el momento en el que Mencía se lanzó al suelo al no sentirse bien y solicitó su sustitución. Reportes preliminares indican que se trata de un tirón o desgarro en la pierna izquierdo; aunque el club no ha metido detalles oficiales sobre el alcance de la lasión.

De ser así, ya serían dos los jugadores que son baja en el equipo de José Francisco Molina, luego que se confirmara queErick “Yio” Puerto tampoco podrá estar ante Argentina, luego que su visa para ingresar a Estados Unidos fuera rechazada.

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Mencía tenía planeado viajar este lunes por la mañana a Houston, Estados Unidos, donde se encontraría con el resto de la delegación, pero esta situación podría provocar nuevos contratiempos en la convocatoria.

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Ante la ausencia de Mencía, el jugador que se perfila para ocupar la lateral izquierda es Joseph Rosales del Austin FC de la MLS.