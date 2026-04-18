Las posibles alineaciones de Alajuelense y Saprissa para el Clásico Nacional: ¿juega Celso Borges?

En menos de 24 horas se estará disputando una nueva y ansiada edición del Clásico Nacional de Costa Rica entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa.

Este encuentro será absolutamente clave para definir la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026, con un conjunto rojinegro urgido de la victoria para no quedar eliminado y un cuadro morado que buscará dar la estocada final en el Estadio Alejandro Morera Soto.

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Las posibles alineaciones

Saprissa

El Saprissa de Hernán Medford ya sale con un 4-3-3 de memoria, pero ante la suspensión de Jorkaeff Azofeifa por acumulación de tarjetas surge el interrogante sobre quién ocupará el carril izquierdo de la defensa.

El favorito, claro está, es Joseph Mora, que a sus 33 años tiene vasta experiencia en partidos de este calibre; sin embargo, se encuentra regresando de una lesión que lo tiene falto de ritmo, por lo que el cuerpo técnico morado también podría dar la sorpresa y apostar por el juvenil Julián González, de 21 años, que lo hizo muy bien en la reciente final del Torneo de Copa.

Julián González podría ser la sorpresa de Hernán Medford (Saprissa).

Mientras tanto, el resto del equipo está prácticamente definido:

Portería: Abraham Madriz

Abraham Madriz Defensa: Joseph Mora o Julián González, Kendall Waston, Pablo Arboine y Ricardo Blanco

Joseph Mora o Julián González, Kendall Waston, Pablo Arboine y Ricardo Blanco Mediocampo: Gerald Taylor, Jefferson Brenes y Mariano Torres

Gerald Taylor, Jefferson Brenes y Mariano Torres Ataque: Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Luis Paradela

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Alajuelense

En Alajuelense hay muchas más dudas. La principal pasa alrededor de la figura de Celso Borges, quien viene de dejar atrás una lesión muscular; el técnico Óscar Ramírez ya advirtió que podría utilizarlo, pero únicamente en una situación de “emergencia”, por lo que su presencia desde el inicio queda descartada.

Uno que sí podría meterse en el 11 inicial es Jeison Lucumí, extremo colombiano que también viene de pasar por la enfermería pero que con su ingreso ante Sporting FC demostró que no ha perdido el desequilibrio que lo caracteriza.

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Jeison Lucumí le cambió la cara a La Liga en el 2-0 ante Sporting (LDA).

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Kenneth Vargas es otro que hizo méritos para ser titular, pero en el rompecabezas rojinegro nada está asegurado.

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Portería: Washington Ortega

Defensa: Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar y Ronaldo Matarrita

Mediocampo: Rashir Parkins, Alejandro Bran y Creichel Pérez

Ataque: Jeison Lucumí o Joel Campbell, Antonhy Hernández o Kenneth Vargas, y Ronaldo Cisneros

En síntesis