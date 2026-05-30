Brasil vs. Panamá: hora, TV y alineaciones para el amistoso en el Maracaná rumbo al Mundial 2026

Entérese día, horario y dónde mirar a Brasil vs. Panamá por el partido amistoso antes de la Copa del Mundo.

Panamá afrontará este domingo 31 de mayo uno de los amistosos más exigentes de su preparación rumbo al Mundial 2026. La Roja visitará a Brasil en el mítico Maracaná, en una prueba de altísimo nivel que puede marcar dónde está parado el combinado canalero de cara a la cita mundialista.

ver también Mientras Carlo Ancelotti gana 10 millones en Brasil, el salario de Thomas Christiansen en Panamá

El compromiso será una prueba de fuego de Christiansen no solo por medirse a la más ganadora de los Mundiales, sino también porque será clave para ver a sus futbolistas, aunque se debe recordar que Adalberto Carrasquilla será baja por lesión.

A qué hora juegan Brasil vs. Panamá

El partido entre la canarinha y los canaleros se disputará este domingo 31 de mayo a las 15:30 horas de Centroamérica y a las 16:30 de Panamá en el estadio Maracaná.

Dónde ver el Brasil vs. Panamá

Los aficionados panameños podrán seguir el partido amistoso en la señal de RPC.

Posibles alineaciones

Brasil: Alisson Beckker; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior y Luiz Henrique.

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo.

ver también “Ha habido contactos”: Thomas Christiansen da pistas de su futuro antes de disputar con Panamá el Mundial 2026

Los otros amistosos de Panamá previos al Mundial 2026

Tras el enfrentamiento del domingo ante Brasil, la Canalera tendrá su despedida en casa frente a República Dominicana, el 3 de junio, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Y luego, el cierre de la preparación será ante Bosnia y Herzegovina, el 6 de junio, en el Energizer Park de St. Louis, Estados Unidos.

Publicidad