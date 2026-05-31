Brasil vs. Panamá EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido amistoso por la fecha FIFA previo al Mundial 2026

En FCA le traemos la cobertura del histórico partido que se jugará en Río de Janeiro a exactamente once días del Mundial.

Panamá y Brasil se enfrentarán desde las 16:30 horas del país canalero (15:30 en el resto de Centroamérica).

El legendario exfutbolista, que fue campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganó el Balón de Oro tres años después, estará observando el fogueo de su selección contra los canaleros.

El silbatero designado para impartir justicia es el alemán Daniel Shlager , quien estará acompañado por sus compatriotas Sven Washitzki-Günther (asistente 1),Lasse Koslowski (asistente 2) y Florian Badstübner (cuarto árbitro).

La Selección de Panamá visita a Brasil en el mítico estadio Maracaná en el cierre de su preparación rumbo a la Copa del Mundo. Siga por acá las principales incidencias de juego.

Este domingo, la Selección de Panamá se prepara para enfrentar a Brasil en un amistoso que le servirá a ambos equipo como preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Será el primer fogueo de la fecha FIFA para los dirigidos por Thomas Christiansen, que sueñan con dar un golpe ante una Canarinha golpeada por la lesión de su gran estrella: Neymar. Pero que, de todos modos, parará una potente alineación confirmada por Carlo Ancelotti en el Maracaná.

En los próximos días, los istmeños chocarán con República Dominicana (miércoles 3 de junio) en Estadio Rommel Fernández y viajarán a suelo estadounidense para medirse a Bosnia y Herzegovina (sábado 6), el flamante verdugo de Italia rumbo al certamen de la FIFA.

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Por otro lado, para los pentacampeones del mundo este juego supone la despedida de su afición. En su calendario previo a la cita máxima aparece un último rival, al cual le hará frente el próximo 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos: la Egipto de Mohamed Salah.