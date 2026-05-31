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Brasil vs. Panamá EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido amistoso por la fecha FIFA previo al Mundial 2026

La Selección de Panamá visita a Brasil en el mítico estadio Maracaná en el cierre de su preparación rumbo a la Copa del Mundo. Siga por acá las principales incidencias de juego.

Intercambian camisolas

Carlo Ancelotti y Thomas Christiansen cambian obsequios antes del pitazo inicial

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El once canalero

Thomas Christiansen confirma la alineación de Panamá

Camerino listo

Panamá ya tiene todo preparado en el estadio Maracaná

El once de la canarinha

Brasil confirma su once para enfrentar a Panamá

Llega la pentacampeona

Brasil arriba al estadio Maracaná

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¿Quién será el árbitro de Brasil vs. Panamá?

El silbatero designado para impartir justicia es el alemán Daniel Shlager, quien estará acompañado por sus compatriotas Sven Washitzki-Günther (asistente 1),Lasse Koslowski (asistente 2) y Florian Badstübner (cuarto árbitro).

Ronaldinho, invitado de lujo en el Maracaná

El legendario exfutbolista, que fue campeón del mundo con Brasil en 2002 y ganó el Balón de Oro tres años después, estará observando el fogueo de su selección contra los canaleros.

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¿A qué hora se juega el amistoso?

Panamá y Brasil se enfrentarán desde las 16:30 horas del país canalero (15:30 en el resto de Centroamérica).

Será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones

  • 1950: Brasil 5-0 Panamá (Campeonato Panamericano)
  • 2001: Brasil 5-0 Panamá (amistoso)
  • 2014: Brasil 4-0 Panamá (amistoso)
  • 2016: Brasil 2-0 Panamá (amistoso)
  • 2019: Panamá 1-1 Brasil (amistoso, el gol de los canaleros lo marcó Adolfo Machado)

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Brasil vs. Panamá!

En FCA le traemos la cobertura del histórico partido que se jugará en Río de Janeiro a exactamente once días del Mundial.

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Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga EN VIVO el amistoso de Brasil vs. Panamá.
© GettySiga EN VIVO el amistoso de Brasil vs. Panamá.

Este domingo, la Selección de Panamá se prepara para enfrentar a Brasil en un amistoso que le servirá a ambos equipo como preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Será el primer fogueo de la fecha FIFA para los dirigidos por Thomas Christiansen, que sueñan con dar un golpe ante una Canarinha golpeada por la lesión de su gran estrella: Neymar. Pero que, de todos modos, parará una potente alineación confirmada por Carlo Ancelotti en el Maracaná.

En los próximos días, los istmeños chocarán con República Dominicana (miércoles 3 de junio) en Estadio Rommel Fernández y viajarán a suelo estadounidense para medirse a Bosnia y Herzegovina (sábado 6), el flamante verdugo de Italia rumbo al certamen de la FIFA.

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Por otro lado, para los pentacampeones del mundo este juego supone la despedida de su afición. En su calendario previo a la cita máxima aparece un último rival, al cual le hará frente el próximo 6 de junio en Cleveland, Estados Unidos: la Egipto de Mohamed Salah.

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