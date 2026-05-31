Zapatilla Mejía se olvida de Motagua y negocia con impesado club de El Salvador

Carlos Mejía fue anunciado como baja en Motagua y el extremo no pierde tiempo para negociar con el que puede ser su nuevo club.

El nido del Ciclón vive días de cambios intensos. Apenas una semana después de coronarse campeón del torneo Clausura, el Motagua sufrió su primera baja de peso. El veloz extremo Carlos “Zapatilla” Mejía decidió rescindir su contrato con el equipo azul, a pesar de que todavía le quedaba un año completo de vinculación con la institución.

Aunque el club se encuentra celebrando su reciente título, se ha conocido que el ambiente interno tiene sus grietas. Varios futbolistas no están del todo conformes con su situación actual dentro del equipo, por lo que la salida de Mejía podría ser solo la primera de varias bajas en busca de nuevos horizontes.

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¿Destino a El Salvador?

El futuro de “Zapatilla” parece estar muy cerca del fútbol salvadoreño. Se han confirmado los primeros contactos oficiales entre el jugador y el histórico club Luis Ángel Firpo.

La directiva “Pampera” puso sus ojos en el hondureño debido a dos factores clave: Una característica que encajaría perfecto en el ataque del Firpo. La otra es el recorrido de Mejía en la Copa Centroamericana es una carta de presentación que gusta mucho en El Salvador, detalla el periodista Álvaro de la Rocha.

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La dirigencia salvadoreña ya preguntó formalmente por las condiciones económicas para abordar el fichaje. Aunque la negociación está en una etapa muy temprana, el interés es real y las pláticas ya están en marcha.

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Habrá que esperar los próximos días para ver si el Firpo concreta la llegada del extremo catracho o si aparecen nuevas ofertas tras su salida del campeón hondureño.

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En resumen

Carlos “Zapatilla” Mejía rescindió su contrato con el Motagua justo después de ganar el torneo Clausura, a pesar de que le quedaba un año de vínculo.

justo después de ganar el torneo Clausura, a pesar de que le quedaba un año de vínculo. El club Luis Ángel Firpo ya inició los primeros contactos formales para fichar al veloz extremo hondureño.

Al equipo salvadoreño le atrae la velocidad de Mejía y, sobre todo, su experiencia jugando la Copa Centroamericana.