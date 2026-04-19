Unafut lo hace oficial: Alajuelense recibe el revés de última hora que favorece a Saprissa para el clásico

El Clausura 2026 está viviendo horas y días decisivos. Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense recibe al Deportivo Saprissa en un clásico de alta tensión en el que el equipo del Machillo Ramírez se juega mucho. Pero mucho de verdad.

Por el momento, los manudos están quintos y fuera de los puestos de clasificación a semifinales. Y debido a la victoria de Liberia del último viernes, una derrota en casa ante los morados podría significar un golpe casi letal para sus aspiraciones de defender el título obtenido en diciembre.

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Pero en cambio, si los rojinegros ganan, todo cambia, ya que quedarían a dos puntos de Saprissa y Liberia con el factor de que aún deben jugar contra los de Saturnino Cardozo. Pero en medio de este panorama, y a horas del clásico, Unafut hizo una publicación que golpea a Alajuelense.

La gente ya decidió y Unafut lo hace oficial: quién ganará el Clásico Nacional de Costa Rica

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División utilizó su cuenta de Instagram para empezar a calentar la previa del Clásico y no tuvo mejor día que postear una encuesta para ver qué opina la fanaticada.

Así, recurrió a sus stories y la gente no dudó: la gran mayoría opina que el Clásico Nacional quedará en menos de Saprissa, el equipo que mejor llega y al que hasta la Inteligencia Artificial da como el favorito para triunfar pese a que jugará en un Morera Soto repleto.

La encuesta de Unafut no deja dudas. (Instagram)

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A qué hora juegan y cómo ver Alajuelense vs. Saprissa

Fecha: Domingo 19 de abril de 2026.

Domingo 19 de abril de 2026. Hora: 5:00 p. m. (hora de Costa Rica).

5:00 p. m. (hora de Costa Rica). Sede: Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela.

Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela. Transmisión por TV: El encuentro podrá verse en vivo y en exclusiva a través de la señal de FUTV para todo el territorio nacional.

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En síntesis

El Machillo Ramírez dirige a Alajuelense ante Saprissa este domingo en el Clausura 2026.

dirige a ante este domingo en el Clausura 2026. Alajuelense ocupa actualmente el quinto lugar , quedando fuera de los puestos de semifinales.

ocupa actualmente el , quedando fuera de los puestos de semifinales. La encuesta de Unafut posiciona a Saprissa como el favorito para ganar el clásico.