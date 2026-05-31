Keylor Navas es uno de los mejores jugadores que tiene Costa Rica en la actualidad, aunque eso no pesa para el DT de La Sele.

Minutos después de hacerse oficial la lista de la Selección de Costa Rica para la doble fecha FIFA ante Colombia e Inglaterra, Fernando Batista brindó una conferencia de prensa en la que respondió preguntas de los medios de comunicación.

Una de las consultas que más esperadas fue sobre la no convocatoria de Keylor Navas y qué piensa sobre él de cara al futuro. El portero de Pumas no estuvo en los amistosos de marzo y ahora vuelve a estar ausente en la continuidad de la era del Bocha Batista.

Para el entrenador argentino, la actualidad que muestra Keylor en la Liga MX no es la prioridad, ya que piensa en lo que será el 2030: “La actualidad de Keylor es muy buena, pero no me quedo en el presente. Tengo que pensar en el 2030. De acá al 2030 son cuatro años“.

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Bocha Batista piensa en fortalecer a los porteros que convocó

Keylor Navas tiene actualmente 39 años. Llegará a la próxima Copa del Mundo casi con 44. Por este motivo, el Bocha considera al tico como una figura que puede ayudar a los porteros que recién están dando sus primeros pasos en la Tricolor como Madriz o Mora.

“Ojalá Keylor pueda ser una ayuda desde su experiencia de todo lo que él transmite. En algún momento vamos a tener una charla, es un referente que lo puedo hablar. En el transcurso del armado de lo que queremos a futuro, tenemos que empezar a armar a los arqueros que hemos convocado y creemos que hay mucho nivel“, agregó el entrenador.

Con estas declaraciones, el técnico argentino reduce las posibilidades de una vuelta de Keylor Navas a La Sele. De igual manera, reconoció que dialogará con él sobre este tema teniendo en cuenta que es una figura histórica para la Tricolor.

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En resumen