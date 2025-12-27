“Ya se me hace pesado”: Machillo Ramírez sacude a Alajuelense con el mensaje sobre su futuro que nadie esperaba tras la 31

Óscar “Machillo” Ramírez dejó atrás su rutina de vida de campo en Hojancha, alejado de la presión y los reflectores, para ayudar a su Liga Deportiva Alajuelense a cortar una de las peores sequías de su historia, que tenía a los fanáticos rojinegros sufriendo desde el 2020.

El retorno no fue sencillo: el técnico más ganador en la historia del club llevaba siete años sin dirigir y estaba tranquilo en su finca, pero eligió sacrificar su paz. “La verdad que no quería, pero vi la situación y quise ayudar un poco, principalmente con el tema de los chiquillos. Ya conocía a lo que venía. Era un ciudadano común y corriente y eso me gustaba, pero frené la parte de tranquilidad y de paz”, confesó en una entrevista para el canal de YouTube El Pato y Toño, a cargo de Wílmer López y Antonio Alfaro

“Volví por los chiquillos, porque yo viví esa ilusión (…) me fueron ganando el corazón”, explicó el técnico que viene de alcanzar la ansiada y esquiva estrella 31 en el Torneo Apertura 2025.

¿Hasta cuándo dirigirá Machillo Ramírez?

Con el objetivo de acabar con la maldición cumplido, el liguismo se pregunta por el futuro del Machillo: ¿Hasta cuándo piensa dirigir? Le quedan seis meses de contrato con Alajuelense y en el club pretenden encontrar el momento idóneo para sentarse a conversar y plantearle una renovación. Además, si fuera por la afición, se quedaría a vivir en el Morera Soto. Pero la realidad es más complicada.

Con 61 años recién cumplidos, el histórico estratega habla con crudeza sobre el paso del tiempo: “No sé, en este momento todavía no me lo voy a plantear, pero puede ser en cualquier momento que no. Es una vida difícil. Me ha costado recuperarme y volver a entrar al rol y hay momentos en los que ya se me hace pesado. La mente sigue diciendo que uno es chiquillo y el que le dice que uno es viejo es el cuerpo”, reconoció sin rodeos.

Machillo no se engaña ni intenta esconder la realidad física que atraviesa: “Llega un momento en que llegás a los 50, y como dijo papi, después de ahí empieza una bajadita jodida; y ya después, a los 60, cada vez es más fuerte la bajada. Lo del tiempo me cuesta y lo razono más porque papi y mami ya están grandes; él tiene 89 y ella 82”, explicó.

Así, mientras Alajuelense celebra la estrella 31 y sueña con seguir construyendo de la mano del técnico más ganador de su historia, el propio Ramírez deja claro que su continuidad no está garantizada.