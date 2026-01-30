Hay consenso en Saprissa: los morados ya eligieron DT para reemplazar a Vladimir Quesada

Con el 2026 recién comenzado, la directiva del Deportivo Saprissa dio un volantazo drástico en su planificación para el Torneo Clausura al anunciar la destitución de Vladimir Quesada.

El entrenador apenas había conseguido una victoria en las primeras cinco jornadas del campeonato y el escenario se volvió insostenible: tras un 2025 sin títulos, la afición perdió la paciencia y llenó redes sociales —además del Ricardo Saprissa— con reclamos por su salida inmediata.

Con la sed de sangre del saprissismo momentáneamente apaciguada, ahora la Junta Directiva debe reunirse para definir quién será el encargado de enderezar el rumbo y liderar al Monstruo en el intento por alcanzar la ansiada estrella número 41. Y mientras en los pasillos de Tibás se analizan varios nombres, hay uno que entusiasma especialmente al pueblo morado.

Los morados ya eligieron a su DT

Ni bien se confirmó la salida del DT, desde el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica se lanzó una encuesta a los aficionados tibaseños con una pregunta directa: “¿Quién debería ser el reemplazante de Vladimir Quesada en el banquillo de Saprissa?”.

Las opciones fueron cinco: Jeaustin Campos, Walter Paté Centeno, Hernán Medford, Gilberto Tuma Martínez y Roy Myers. Luego se supo que Douglas Sequeira también estaría en el radar dirigencial, y que su nombre interesa especialmente a Erick Lonnis.

La afición de Saprissa elige a Jeaustin Campos (Captura de pantalla).

Los resultados fueron contundentes. En menos de cinco horas, Jeaustin Campos arrasó en la votación con más de mil votos, dejando muy atrás a Medford, que lo escoltó con 423.

El podio lo completó Paté Centeno, con 160 elecciones, mientras que Tuma Martínez y Roy Myers quedaron más relegados, con 63 y 42 votos respectivamente. Cabe aclarar que, mientras la dirigencia define al nuevo entrenador, Roy Myers será quien dirija los entrenamientos del plantel profesional.

No hay dudas: Saprissa quiere a Jeaustin Campos (Real España).

Dos grandes obstáculos al deseo popular

El mensaje del pueblo morado fue claro. Si la dirigencia presidida por Roberto Artavia busca calmar las aguas en Tibás, el regreso de Jeaustin Campos aparece como el remedio más efectivo.

Sin embargo, concretar ese deseo no será nada sencillo. Campos tiene contrato vigente con el Real España de Honduras y, además, cinco jugadores de la actual planilla testificaron en su contra durante el proceso judicial que se derivó de su anterior despido. Entre la voluntad popular y la realidad institucional, Saprissa enfrenta ahora una de las decisiones más delicadas de los últimos años.