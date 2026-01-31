Es tendencia:
Mientras Vladimir Quesada ganaba 9 mil dólares en Saprissa, esto podría cobrar Hernán Medford para reemplazarlo

Tras la salida de Vladimir Quesada, la directiva de Saprissa analiza cuánto deberá desembolsar para contratar a Hernán Medford.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

¿Cuánto cobraría Hernán Medford?
¿Cuánto cobraría Hernán Medford?

En agosto de 2025, la dirigencia del Deportivo Saprissa anunciaba la salida de Paulo Wanchope de la dirección técnica del primer equipo e inmediatamente confirmaba a su reemplazante: Vladimir Quesada.

Según pudo conocer este medio, el salario que acordó Quesada en su regreso al banquillo fue de 4,4 millones de colones mensuales, equivalentes a unos 8.700 dólares.

Hernán Medford no llega solo: Saprissa ficharía a un campeón con Alajuelense para iniciar el nuevo ciclo

Se trataba del mismo monto que había percibido en etapas anteriores y representaba una cifra considerablemente más baja que la de su antecesor, que rondaba los 14 mil dólares mensuales.

El final más amargo

Casi seis meses después, el ciclo del estratega de 59 años llegó a su final de la forma más amarga. Los malos resultados en el arranque del Torneo Clausura 2026 y la presión constante de la hinchada terminaron por empujar a la directiva a tomar la decisión de destituirlo, dejando nuevamente vacante el cargo más sensible del club.

Vladimir Quesada recibe una mala noticia.

Vladimir Quesada ya no es más el técnico de Saprissa.

Con Vladimir fuera del banco, todo apunta a que su lugar será ocupado por Hernán Medford, quien se encuentra sin equipo desde su salida del Club Sport Herediano en septiembre de 2025.

¿Cuánto cobraría Hernán Medford?

Si bien los detalles económicos del posible acuerdo con Saprissa aún no están cerrados, mirar el último contrato del “Pelícano” permite trazar un escenario bastante claro.

El salario de Medford sería más alto que el de su predecesor (Saprissa).

En su último paso por el Team florense, Medford percibía un salario mensual cercano a los 16 mil dólares. Esa cifra incluso superaba levemente lo que había ganado previamente en Deportivo Marquense, donde rondaba los 15 mil. Con ese antecedente, no sería extraño que el entrenador exija un monto similar para asumir el desafío en Tibás.

Margen acotado por la realidad financiera

El punto es que Saprissa no atraviesa hoy la misma holgura económica de otros tiempos. La institución arrastra una deuda significativa y la nueva gestión encabezada por Roberto Artavia se ha propuesto como objetivo central sanear las arcas del club. Ese contexto limita el margen de maniobra a la hora de negociar contratos elevados.

Se olvida de San Carlos y Saprissa: Paté Centeno reaparece con un mensaje inesperado tras la salida de Vladimir Quesada

Por eso, aunque Hernán Medford aparece como el principal candidato y su currículum justifica un salario alto, también sabe que no puede estirar demasiado la cuerda de la Junta Directiva.

