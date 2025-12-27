Escenas brutales y una figura de Municipal herida: Antigua fue bicampeón y estalló una batalla campal sin precedentes

Municipal venció 1-0 a Antigua GFC en la final de vuelta del Torneo Apertura 2025 disputada en el Estadio El Trébol. Sin embargo, la victoria no alcanzó para levantar el cetro nacional.

Los Panzas Verdes habían ganado 2-0 la ida en el Estadio Pensativo y, gracias al global, sellaron el bicampeonato del fútbol guatemalteco. Pero la consagración quedó completamente opacada por lo que ocurrió después: una batalla campal pocas veces vista en el país.

Invasión al campo y violencia en las gradas

Ni bien terminó el partido, jugadores de ambos equipos se enfrentaron a golpes en pleno campo. La escena dejó una imagen preocupante: Rudy Muñoz, figura de Municipal, tendido en el suelo tras sufrir una fuerte contusión en el pómulo, según reportó la transmisión de Emisoras Unidas.

Bomberos, policía y personal de seguridad tuvieron que intervenir de inmediato para intentar controlar la situación, pero el caos ya se había desatado en distintos frentes.

Mientras el campo comenzaba a llenarse de agentes de seguridad, en las tribunas se desató algo aún más alarmante. Decenas de aficionados de Municipal invadieron la cancha para encarar a los futbolistas rivales, quienes tuvieron que ser escoltados hacia los camerinos. Jugadores del equipo escarlata intentaron contener a los fanáticos, pero eran ampliamente superados en número.

La policía activó su protocolo antimotines luego de que un grupo de hinchas derribara la puerta del sector norte del estadio. Las imágenes fueron impactantes: golpes, empujones, insultos, corridas y tensión por todos lados. Se espera que la Liga Nacional aplique sanciones y multas históricas para Municipal tras el vergonzoso desenlace de la final.

Muñoz al hospital y un cierre lamentable

Para completar el panorama, Rudy Muñoz tuvo que ser retirado del campo en camilla y trasladado de urgencia a un centro médico cercano, donde sería sometido a estudios para evaluar la gravedad de la lesión.

Así, una final que debía quedar marcada por el bicampeonato de Antigua terminará recordándose como una de las noches más violentas en la historia reciente del fútbol guatemalteco. Un cierre lamentable para el torneo.