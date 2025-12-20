Es tendencia:
Refuerza a un rival directo: se confirma una nueva salida en Saprissa en medio de la final con Alajuelense

A pesar de que no terminó la competencia, en Saprissa sigue habiendo movimientos en el mercado de fichajes.

© Prensa SaprissaEl jugador se irá libre.

El Deportivo Saprissa se juega este sábado el partido más importante del semestre y también del año. El equipo morado buscará sacar la victoria en el Morera Soto y así forzar una Gran Final contra la Liga Deportiva Alajuelense la próxima semana.

Mientras se define al campeón de la Liga Promérica, el Monstruo aprovecha para hacer una limpieza de los futbolistas que no continuarán en 2026, ya que no tienen ni tendrán lugar en la consideración de Vladimir Quesada.

En las últimas horas, el periodista Kevin Jiménez confirmó que Ethan Drummond no seguirá siendo jugador morado. El juvenil seguirá su carrera en el Pérez Zeledón, a donde arribará como agente libre.

El mediocampista (hijo del ex Saprissa y Herediano Gerald Drummond) había sido parte de la pretemporada para afrontar el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, no tuvo posibilidades bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada.

¿Cómo viene el mercado de fichajes en Saprissa?

De esta manera, la baja de Ethan Drummond se suma a las de Yoserth Hernández y Douglas Sequeira, quienes estaban cedidos en Sporting y debían regresar a Tibás, pero todo parece indicar que firmarán con el Municipal Liberia.

Claro está que cuando finalice el campeonato nacional, Saprissa profundizará esta limpieza de cara al 2026. Uno de los que podría marcharse y recibió un interés desde Europa es Gustavo Herrera. Además, el argentino Nicolás Delgadillo también podría dejar el club.

