Luto en la final: dolor en Saprissa por el fallecimiento que golpea a una figura de Vladimir Quesada

La delegación del Deportivo Saprissa ya se encuentra en el Estadio Alejandro Morera Soto para intentar alargar la definición del Apertura 2025 ante Liga Deportiva Alajuelense.

Sin embargo, horas antes del decisivo duelo, la institución morada sufrió una noticia que conmocionó a todo el club: el fallecimiento de una familiar cercana a tres integrantes de la institución.

La noticia que hiere el corazón morado

Se trata de la madre de las jugadoras Verónica y Mónica Matarrita, del cuadro femenino, además de tía de Alberth Barahona, futbolista del primer equipo masculino bajo la dirección de Vladimir Quesada.

La noticia golpeó fuerte al entorno morado en un momento de máxima tensión, marcando la previa de la final con un profundo sentimiento de tristeza. “Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Beatriz Barahona Barrios, madre de Mónica y Verónica Matarrita de Saprissa FF, así como tía de Alberth Barahona de nuestro equipo masculino. Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados”, publicó Saprissa en sus redes oficiales.

Las respuestas a la publicación se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo, solidaridad y fortaleza por parte de los aficionados tibaseños, quienes enviaron su cariño tanto a las jugadoras del Saprissa FF como a Alberth Barahona.

¿Barahona jugará la final?

El juvenil nicoyano de 20 años recientemente logró regresar a las canchas luego de superar una afección cardíaca que encendió las alarmas en el cuerpo médico del club meses atrás.

En esta fase final, Barahona no ha tenido participación en ninguno de los tres partidos disputados por el equipo, y este sábado no entró en la convocatoria de Quesada para visitar La Catedral. Pero más allá de lo que suceda en el plano deportivo, todo el saprissismo acompaña a su familia en este momento de profundo dolor.