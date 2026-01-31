Es tendencia:
Olimpia toma determinación final en el mercado de fichajes ante rumores de dos sudamericanos

El cuadro de Eduardo Espinel enfrentará el campeonato nacional e internacional con el objetivo de ganarlo todo; esto es un reto para el Olimpia.

José Rodas

El once de Olimpia previo a un juego de Liga Nacional en Honduras.
No más entradas ni salidas. Olimpia afrontará lo que resta de la temporada con el plantel actual, pese a los rumores que acercaban a uno de los uruguayos Bruno Veglio o Nicolás Schiappacasse.

Fuentes cercanas a Fútbol Centroamérica explicaron que el club no pretende sumar más futbolistas, a pesar de tener una plaza de extranjero disponible.

Las inscripciones en Liga Nacional culminan este 31 de enero; sin embargo, quedarían dos días más de mercado. Es decir, que si Olimpia ficha tendrían que ser un extranjero agente libre y que no haya jugado con otro club en Honduras.

Ante ese escenario, el actual bicampeón de Honduras se quedará únicamente con el uruguayo Santiago Ramírez, Raúl García, Félix García y Onán Rodríguez como sus fichajes en esta ventana.

Las bajas de Olimpia

El cuadro de Eduardo Espinel sufrió las bajas de Dereck Moncada, Marcos Montiel, Edwin Solano, Kevin López y el guardameta colombiano Andrés Salazar.

Los rumores también fueron parte de esta ventana en el mercado de los Merengues. A las puertas de Jorge Álvarez y José Mario Pinto llegaron ofertas de Alajuelense y Banfield respectivamente, pero ambos seguirán en el club.

Entre tanto, Olimpia enfrentará al América de México el próximo 3 de febrero en el juego de ida de la fase eliminatoria de la Concachampions.

