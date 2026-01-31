Olimpia toma determinación final en el mercado de fichajes ante rumores de dos sudamericanos

No más entradas ni salidas. Olimpia afrontará lo que resta de la temporada con el plantel actual, pese a los rumores que acercaban a uno de los uruguayos Bruno Veglio o Nicolás Schiappacasse.

Fuentes cercanas a Fútbol Centroamérica explicaron que el club no pretende sumar más futbolistas, a pesar de tener una plaza de extranjero disponible.

Las inscripciones en Liga Nacional culminan este 31 de enero; sin embargo, quedarían dos días más de mercado. Es decir, que si Olimpia ficha tendrían que ser un extranjero agente libre y que no haya jugado con otro club en Honduras.

Ante ese escenario, el actual bicampeón de Honduras se quedará únicamente con el uruguayo Santiago Ramírez, Raúl García, Félix García y Onán Rodríguez como sus fichajes en esta ventana.

Las bajas de Olimpia

El cuadro de Eduardo Espinel sufrió las bajas de Dereck Moncada, Marcos Montiel, Edwin Solano, Kevin López y el guardameta colombiano Andrés Salazar.

Los rumores también fueron parte de esta ventana en el mercado de los Merengues. A las puertas de Jorge Álvarez y José Mario Pinto llegaron ofertas de Alajuelense y Banfield respectivamente, pero ambos seguirán en el club.

Entre tanto, Olimpia enfrentará al América de México el próximo 3 de febrero en el juego de ida de la fase eliminatoria de la Concachampions.