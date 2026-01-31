Es tendencia:
Hernán Medford no llega solo: Saprissa ficharía a un campeón con Alajuelense para iniciar el nuevo ciclo

Mientras Saprissa avanza para cerrar la llegada de Hernán Medford, surge el nombre de un campeón con Alajuelense que lo acompañaría en el arranque del nuevo proyecto morado.

Por geronimo heller

Medford no llega solo a Tibás.
© La Nación.Medford no llega solo a Tibás.

Mientras todo Costa Rica está pendiente de lo que ocurrirá el domingo 1 de febrero en las elecciones generales, los fanáticos del Deportivo Saprissa mantienen un ojo clavado puertas adentro de su club.

En las próximas horas podría anunciarse de forma oficial al reemplazante de Vladimir Quesada como entrenador del primer equipo, una decisión clave para intentar enderezar un arranque muy flojo en el Torneo Clausura 2026.

Saprissa ya eligió a Hernán Medford, pero Josué Quesada revela el detalle que frena su llegada a Tibás: “Por resolver”

Saprissa ya eligió a Hernán Medford, pero Josué Quesada revela el detalle que frena su llegada a Tibás: “Por resolver”

El Pelícano migra a La Cueva

Este sábado, el periodista Kevin Jiménez confirmó que el principal candidato a tomar el timón del barco morado es Hernán Medford, quien se mantiene sin equipo desde su salida del Club Sport Herediano en septiembre del año pasado.

Saprissa y Hernán Medford están ya en conversaciones para ser el nuevo entrenador, aún no hay acuerdo pero es opción fuerte. La parte contractual no sería problema, esperan avanzar próximamente”, informó a través de sus redes sociales.

Pero el “Pelícano” no llegaría solo. Como el asistente técnico de Vladimir Quesada, Marco Herrera, también fue cesado de sus funciones, el nuevo DT necesitará un segundo al mando para su regreso a Tibás.

Un campeón con LDA como asistente

Según informó el periodista Daniel Jiménez, el elegido para acompañar a Medford sería Geiner Segura, quien también se encuentra libre desde septiembre de 2025 tras su salida del AD San Carlos. “La fórmula que lleva la delantera para Saprissa: técnico Hernán Medford, asistente técnico Geiner Segura, preparador físico Marcelo Tulbovitz (ya en el club)”, detalló.

Además de su recorrido como DT en clubes como Herediano, Cartaginés y Pérez Zeledón, Segura cuenta con una vitrina respetable como asistente técnico: en Liga Deportiva Alajuelense, bajo las órdenes de Andrés Carevic, celebró una Liga Concacaf y el título de campeonato nacional en el Apertura 2020.

Se olvida de San Carlos y Saprissa: Paté Centeno reaparece con un mensaje inesperado tras la salida de Vladimir Quesada

Se olvida de San Carlos y Saprissa: Paté Centeno reaparece con un mensaje inesperado tras la salida de Vladimir Quesada

Así, mientras se aguarda la resolución final de las negociaciones, en Saprissa ya se perfila un nuevo ciclo que no solo tendría a Medford como cara visible, sino también a un colaborador con pasado triunfal en la vereda de enfrente.

