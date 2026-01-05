Pablo Lavallén no se calla: Olimpia enfrenta una grave acusación y se calienta la revancha con Marathón

La primera final del Torneo Apertura finalizó con un trepidante empate 2-2 entre Marathón y Olimpia en el Estadio Olímpico Metropolitano. La serie quedó completamente abierta y todo se definirá en el partido de vuelta, programado para el próximo miércoles 7 de enero, un duelo que ya comenzó a calentarse fuera del campo por declaraciones explosivas desde el lado verdolaga.

Tras el encuentro en San Pedro Sula, el entrenador del Monstruo Verde, Pablo Lavallén, apuntó con dureza contra el arbitraje y dejó una acusación grave contra Olimpia.

Pablo Lavallén no se guarda nada

El partido tuvo una acción muy discutida, cuando se anuló un gol de Henry Figueroa en una jugada donde, además, la red del arco estaba rota. El árbitro Nelson Salgado sancionó fuera de juego y la decisión no pasó inadvertida para el cuerpo técnico de Marathón.

Lavallén no se fue conforme con el arbitraje

“Tenemos que luchar contra todo. Y yo cuando digo que tenemos que ganar, no solamente es lo que está adentro de la cancha, sino todo lo que es el entorno de esta liga. Hay que salir y pelear contra todo”, disparó Lavallén en conferencia de prensa, dando a entender que las condiciones no serían iguales para ambos equipos.

“A alguien le favorecerá”

“Lamentablemente, me amonestaron porque pedía que se revisara la reiteración de falta: en el segundo gol de Arboleda, Mulet empujó por detrás a Damin. Hacía unos minutos Sacaza había hecho la misma jugada y le cobraron falta”, profundizó el técnico sudamericano, visiblemente molesto.

El entrenador cerró su descargo con una frase que terminó de desatar la polémica en la antesala de la revancha. “Esto no tendría que pasar si, como en toda la liga del mundo, hubiera tecnología. Pero acá parece que no la quieren traer, por algo no la quieren traer. A alguien le favorecerá. Saquen sus propias conclusiones”, sentenció Lavallén.