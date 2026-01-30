Es tendencia:
Mientras Saprissa pide a Jeaustin Campos, Erick Lonnis acelera por este DT para reemplazar a Vladimir Quesada: “Hay interés”

Los aficionados del Deportivo Saprissa sueñan con el regreso de Jeaustin Campos, pero Erick Lonnis ya movió sus primeras fichas apuntando al entrenador que más lo convence para reemplazar a Vladimir Quesada.

Por Geronimo Heller

El gran sueño de la afición del Deportivo Saprissa tras la destitución de Vladimir Quesada es volver a ver a Jeaustin Campos en el banquillo de La Cueva. Sin embargo, todo indica que esa ilusión seguirá siendo una quimera.

No solo el potencial rechazo de algunos referentes del camerino frenaría su retorno, sino que además el propio entrenador confirmó en las últimas horas que su contrato con Real España incluye una cláusula que le impide firmar con otro club de Centroamérica.

Con el DT más ganador de la historia del club prácticamente fuera de carrera, la dirigencia del Monstruo comenzó a analizar alternativas para encontrar al reemplazante ideal de Vladimir Quesada, y Erick Lonnis ya habría movido las primeras fichas apuntando al nombre que más lo convence para iniciar un nuevo ciclo.

El candidato de Erick Lonnis

El apuntado es Douglas Sequeira, histórico ex defensor de Saprissa y actual entrenador del Inter San Carlos, uno de los grandes candidatos al ascenso a la Liga Promérica.

Douglas Sequeira seduce a Saprissa (Inter San Carlos).

Douglas Sequeira seduce a Saprissa (Inter San Carlos).

Sequeira, que como jugador celebró cinco títulos en Tibás, ya estaría al tanto del interés morado. “Hay interés en Douglas Sequeira. Saprissa va por un técnico de la casa, alguien que haya salido de Tibás, de La Cueva. Que sepa lo que es“, detalló el periodista Josué Quesada. “Por Douglas Sequeira, Saprissa preguntó a Inter San Carlos”, complementaron desde Tigo Sports.

Los números de Douglas Sequeira

Más allá de su identificación con el club, Sequeira atraviesa un gran presente como entrenador, liderando la sólida campaña Inter San Carlos en la segunda división nacional.

El DT de 48 años ya dirigió 100 partidos en Primera División —sumando su paso por el fútbol de Guatemala— con un registro de 28 triunfos, 34 empates y 38 derrotas.

Con Jeaustin Campos descartado y el reloj corriendo, ¿será este el momento de Douglas Sequeira para regresar a la máxima categoría y asumir el desafío más grande de su carrera?

