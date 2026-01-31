Se encienden las alarmas: Mario Acevedo y Municipal en alerta por la posible grave lesión de uno de sus jugadores

Municipal logró una importante victoria al vencer 2-1 a Deportivo Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera, en un partido parejo que le permitió a los rojos volver a sumar de a tres y escalar a la parte alta de la tabla. Sin embargo, la celebración no fue completa debido a un hecho que encendió las alarmas en el campamento escarlata.

La nota negativa de la noche fue la lesión de Jefry Bantes, quien debió abandonar la cancha durante el segundo tiempo y fue trasladado a un centro hospitalario para confirmar o descartar una posible fractura o fisura en el tobillo.

La jugada se produjo cuando el futbolista realizó un remate y, de manera desafortunada, su pie quedó trabado en el césped, provocándole un fuerte dolor que le impidió continuar en el terreno de juego. De inmediato, el cuerpo técnico decidió sustituirlo y activar el protocolo médico.

La situación generó preocupación en el banquillo de Municipal, ya que Bantes venía ganando protagonismo en el equipo gracias a sus recientes actuaciones, convirtiéndose en una pieza cada vez más tomada en cuenta por el cuerpo técnico.

Tras el partido, el jugador fue llevado a un centro asistencial para realizarle los exámenes médicos correspondientes, los cuales serán determinantes para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo que podría estar fuera de las canchas.

Mientras celebra una victoria clave en lo deportivo, Municipal queda a la espera del parte médico oficial, con la esperanza de que Jefry Bantes no haya sufrido una lesión de consideración y pueda reintegrarse pronto al plantel en este tramo importante del Torneo Clausura 2026.