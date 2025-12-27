Suspensión de El Trébol y mucho más: Municipal enfrenta el peor de los castigos tras el caos en la final ante Antigua

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala terminó convertida en un escándalo que poco tuvo que ver con fútbol. Aunque Municipal venció 1-0 en el Estadio El Trébol, el resultado no le alcanzó para remontar el 2-0 que Antigua había conseguido en la ida.

Los panzaverdes se proclamaron bicampeones, pero la celebración quedó totalmente eclipsada por las escenas de violencia que se desataron al finalizar el partido. Jugadores de ambos equipos se enfrentaron a golpes dentro del campo y, en medio del caos, Rudy Muñoz terminó tendido en el césped y debió ser retirado de emergencia.

Como si fuera poco, la situación se agravó cuando decenas de aficionados de Municipal invadieron la cancha. La policía, el cuerpo de seguridad y bomberos debieron intervenir para intentar controlar la turba, mientras que los futbolistas de Antigua eran escoltados entre empujones y amenazas hacia los camerinos.

En las graderías la tensión continuó: puertas derribadas, enfrentamientos con fuerzas del orden y una escena que encendió todas las alarmas en el fútbol guatemalteco. La imagen del cierre de la final fue la de una batalla campal y un estadio fuera de control.

Qué sanciones podría recibir Municipal

Tras estos hechos, el panorama disciplinario que se abre para Municipal es muy serio. Entre las posibles sanciones que analiza el reglamento de competencia, se contempla una multa económica importante por responsabilidad en la seguridad del evento, además de sanciones deportivas directas al club.

Otra de las medidas que aparece sobre la mesa es la suspensión del estadio El Trébol, que podría quedar inhabilitado para recibir público o incluso completamente cerrado hasta 2026, como sanción ejemplar por la invasión masiva al campo de juego.

Todo quedará en manos del Tribunal Disciplinario de la Liga Nacional, que analizará el informe arbitral, videos, testimonios y reportes de seguridad antes de emitir una resolución. Lo que sí parece inevitable es que el castigo será severo.