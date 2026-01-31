La reacción de la afición de Pumas con Keylor Navas mientras su futuro en México sigue en duda

La continuidad de Keylor Navas en los Pumas Unam hoy no es una garantía. El portero finaliza su vínculo con el equipo universitario en junio de este año. Por el momento, hay mucha incertidumbre sobre el futuro del tico.

La postura de la directiva de Pumas es la de renovar el contrato con el ex Real Madrid por un año más, es decir, hasta junio de 2027. Sin embargo, desde el lado del portero costarricense no hay una versión confirmada, por lo que todo se mantiene en duda.

Este viernes, en medio de esta incertidumbre sobre el futuro de Keylor, la afición de Pumas tuvo un gesto hacia su portero para mimarlo e intentar convencerlo de que continúe en el club.

ver también “Esperaba otra cosa”: Keylor Navas se aleja de Pumas y en México revelan los motivos

La afición de Pumas ovaciona a Keylor Navas para ¿convencerlo de que renueve?

Al ritmo de “olé, olé, olé, Keylor, Keylor” los aficionados felinos ovacionaron a Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas venció por 4-0 a Santos Laguna y se mantiene invicto en este Clausura 2026 tras dos victorias y dos empates.

Tweet placeholder

Además de esta ovación de los aficionados, se dio otro gesto en el terreno de juego que sorprendió. Los futbolistas de Santos, una vez finalizado el partido, se acercaron al portero más de lo normal para darle la mano y poder saludarlo.

Publicidad

Publicidad

Se viene la Concachampions para Pumas

Después de la actividad por la Liga MX, Pumas tendrá acción por la Liga de Campeones Concacaf en la semana entrante. Este martes 3 de febrero visitará a San Diego FC por el partido de ida de la primera ronda. La vuelta será el próximo martes 10.