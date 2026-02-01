Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Era una de las joyas de Saprissa, pero se fue mal del club y ahora dio el salto en Europa que cambia su carrera

A veces el Deportivo Saprissa no es el club para dar un salto de calidad y así le sucedió a esta joya morada desde Europa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Joya del Saprissa tuvo revancha desde Europa
© SaprissaJoya del Saprissa tuvo revancha desde Europa

No todos los futbolistas que llegan a vestir la camiseta del Deportivo Saprissa consiguen afianzarse ni responder a las expectativas que se generan. Ya sea por un rendimiento deportivo que no alcanzó lo esperado o porque desde la dirección técnica se tomaron decisiones distintas, hay casos que no logran prosperar.

Eso fue lo que le ocurrió a una de las promesas del club, quien tras incorporarse al equipo morado en 2018 no pudo consolidarse y, finalmente, en 2022 Saprissa decidió dejarlo libre.

Afuera una figura: Erick Lonnis confirma el primer cambio drástico en Saprissa tras la salida de Vladimir Quesada

ver también

Afuera una figura: Erick Lonnis confirma el primer cambio drástico en Saprissa tras la salida de Vladimir Quesada

¿Cuál es la joya del Saprissa que se fue mal del club?

Hablamos de Julen Cordero, futbolista de 24 años, integrante de una familia muy ligada al Deportivo Saprissa, al ser hijo de Víctor Cordero, histórico ídolo del club, y hermano de Thiago Cordero.

Dos clubes muestran interés por el atacante Julen Cordero | Repretel
Julen Cordero – Saprissa

Durante su paso por la institución fue objeto de críticas por parte de la afición morada debido a su desempeño, situación que terminó influyendo en su salida del equipo en busca de nuevas oportunidades para continuar su carrera profesional.

La revancha para Julen Cordero desde Europa

Ahora, Julen Cordero vive un presente distinto, luego de renovar recientemente su vínculo con el FC Samtredia, equipo que milita en la segunda división de Georgia y en donde por fin encontró su lugar para marcar diferencia.

Publicidad
Imagen
Julen Cordero con el FC Samtredia

En la campaña anterior logró marcar nueve anotaciones, la cifra más alta de su carrera hasta ahora, rendimiento que le permitió ser reconocido por su club como el extranjero más destacado del torneo.

Publicidad

Antes de llegar a este momento, el atacante también sumó experiencias en equipos como Guadalupe, Puntarenas, Santos y el AC Le Havre, pasos que formaron parte de su proceso de crecimiento profesional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
De la MLS a Europa: la inesperada revelación sobre el futuro de Olger Escobar
Guatemala

De la MLS a Europa: la inesperada revelación sobre el futuro de Olger Escobar

“Cedido en Costa Rica”: Faerron abre una puerta impensada tras cerrar un acuerdo en Europa
Costa Rica

“Cedido en Costa Rica”: Faerron abre una puerta impensada tras cerrar un acuerdo en Europa

"Acuerdo cerrado”: Fernán Faerron confirma su futuro
Costa Rica

"Acuerdo cerrado”: Fernán Faerron confirma su futuro

"Es un jugador menos": el dardo de Medford para Tomás Rodríguez
Deportivo Saprissa

"Es un jugador menos": el dardo de Medford para Tomás Rodríguez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo