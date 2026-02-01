Era una de las joyas de Saprissa, pero se fue mal del club y ahora dio el salto en Europa que cambia su carrera

No todos los futbolistas que llegan a vestir la camiseta del Deportivo Saprissa consiguen afianzarse ni responder a las expectativas que se generan. Ya sea por un rendimiento deportivo que no alcanzó lo esperado o porque desde la dirección técnica se tomaron decisiones distintas, hay casos que no logran prosperar.

Eso fue lo que le ocurrió a una de las promesas del club, quien tras incorporarse al equipo morado en 2018 no pudo consolidarse y, finalmente, en 2022 Saprissa decidió dejarlo libre.

¿Cuál es la joya del Saprissa que se fue mal del club?

Hablamos de Julen Cordero, futbolista de 24 años, integrante de una familia muy ligada al Deportivo Saprissa, al ser hijo de Víctor Cordero, histórico ídolo del club, y hermano de Thiago Cordero.

Julen Cordero – Saprissa

Durante su paso por la institución fue objeto de críticas por parte de la afición morada debido a su desempeño, situación que terminó influyendo en su salida del equipo en busca de nuevas oportunidades para continuar su carrera profesional.

La revancha para Julen Cordero desde Europa

Ahora, Julen Cordero vive un presente distinto, luego de renovar recientemente su vínculo con el FC Samtredia, equipo que milita en la segunda división de Georgia y en donde por fin encontró su lugar para marcar diferencia.

Julen Cordero con el FC Samtredia

En la campaña anterior logró marcar nueve anotaciones, la cifra más alta de su carrera hasta ahora, rendimiento que le permitió ser reconocido por su club como el extranjero más destacado del torneo.

Antes de llegar a este momento, el atacante también sumó experiencias en equipos como Guadalupe, Puntarenas, Santos y el AC Le Havre, pasos que formaron parte de su proceso de crecimiento profesional.