“Bienvenido al más grande”: Nicolás Delgadillo se olvida de Saprissa y firma contrato con un equipo de Sudamérica

El nivel que mostró Nicolás Delgadillo en su paso por el Deportivo Saprissa estuvo lejos de lo que se espera de un futbolista que ocupa una de las tan valiosas plazas de extranjero.

Aunque tuvo algunos pasajes de buen fútbol, el extremo argentino surgido de Vélez Sarsfield nunca logró asentarse en la titularidad y, tras un año en Tibás, su contrato fue rescindido, dejando un balance de 30 apariciones y 3 gritos de gol con la camiseta morada.

Nicolás Delgadillo tiene nuevo equipo

Exactamente un mes después de confirmarse su salida del fútbol costarricense, el destino de Delgadillo quedó sellado en un club de Sudamérica que anunció con bombos y platillos su contratación.

Se trata del Club Atlético Grau, equipo de la primera división del fútbol peruano, que celebró la llegada del ex morado con el mensaje: “¡Bienvenido al más grande del norte, Nico! El delantero argentino, Nicolás Delgadillo, se suma a nuestra familia alba este 2026 a poner su talento al servicio del equipo”.

(Club Atlético Grau).

La nueva casa de Nicolás Delgadillo

El Club Atlético Grau tiene su sede en la ciudad de Piura, capital de la provincia y departamento homónimos; fue fundado el 5 de junio de 1919 y es uno de los equipos más populares del norte del Perú.

El “Coliseo” Miguel Grau (Wikipedia).

Disputa sus partidos como local en el Estadio Miguel Grau, con capacidad para 25.000 espectadores, fue campeón de la primera división en 1969 y participó en la Copa Sudamericana 2025. Delgadillo intentará dejar atrás su etapa en Tibás y empezar de cero en un escenario que lo recibió con los brazos abiertos.