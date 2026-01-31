Gianni Infantino confirma ayuda millonaria sin precedentes de FIFA para el futbol de Nicaragua

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció la reconstrucción del Estadio Nacional de Fútbol “Dignidad” de Nicaragua, con una inversión superior a los 40 mil dólares que aproximadamente son un millón 468 mil córdobas, esto durante su visita oficial al país centroamericano, donde ha desarrollado diversas actividades ligadas al impulso del balompié.

Infantino también fue protagonista dentro del terreno de juego al participar en un partido amistoso en el Estadio Nacional, marcando así su regreso a Nicaragua, nación que no visitaba desde 2022, en una señal clara del respaldo del máximo ente rector del fútbol mundial.

La llegada del jerarca de la FIFA estuvo rodeada de hermetismo por parte de las autoridades locales y se produjo en el contexto del 41° Congreso Ordinario de la Concacaf, evento que reúne a representantes de las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Este congreso ha convertido a Nicaragua en el epicentro del fútbol regional, con la presencia de dirigentes, autoridades deportivas y delegaciones internacionales, fortaleciendo la imagen del país como un actor emergente dentro del mapa futbolístico de la confederación.

Nicaragua dará un gran paso en su futbol

En los últimos años, el fútbol nicaragüense ha mostrado un crecimiento sostenido, a pesar de que históricamente el país ha sido reconocido por su tradición en el béisbol y el boxeo, disciplinas donde sus atletas han alcanzado notoriedad a nivel internacional.

La reconstrucción del Estadio Nacional representa un paso estratégico para el desarrollo del fútbol en Nicaragua, al dotar al país de una infraestructura moderna y funcional, alineada con los estándares internacionales y con la visión de la FIFA de fortalecer el deporte en la región.