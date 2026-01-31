Lo trae Hernán Medford: el próximo DT de Saprissa ya eligió a su primera incorporación para ir en busca de la 41

Las negociaciones todavía no están cerradas, pero salvo un imprevisto de último momento, en el Deportivo Saprissa dan por hecho que Hernán Medford será el nuevo entrenador del primer equipo, en reemplazo del destituido Vladimir Quesada.

Las conversaciones entre las partes están avanzadas y lo único que resta resolver son algunos detalles económicos para que el “Pelícano” estampe la firma y concrete su regreso al club donde inició su carrera como DT.

Se rearma el cuerpo técnico

La llegada de Medford no se daría en soledad. Con la salida de Marco Herrera, asistente técnico de Quesada, el nuevo ciclo en Tibás también implicará rearmar el cuerpo técnico.

En las últimas horas tomó fuerza el nombre de Geiner Segura, actualmente sin equipo, un perfil que seduce a la directiva morada. Sin embargo, Medford tiene otros planes para su desembarco en La Cueva.

Medford llama a su hombre de confianza

El periodista Kevin Jiménez aportó precisión sobre el escenario que se maneja puertas adentro. “Geiner Segura es una de las opciones fuertes para ser asistente de Hernán Medford en caso de cerrarse. Raúl Ovares es el asistente elegido por Hernán, pueden llegar incluso ambos”, informó. Así, no se descarta que Saprissa apueste por un tridente técnico encabezado por Medford.

Pero, ¿quién es Raúl Ovares? Administrador de empresas y ex futbolista, Ovares acompaña a Medford desde su etapa en Cartaginés. Desde entonces, trabajaron juntos en Sporting FC, Deportivo Marquense y el Club Sport Herediano. Además, Ovares también fue asistente de Randall Row en Santos de Guápiles.

El ex futbolista tiene la capacidad de manejar el fuerte carácter de Medford en el banquillo. Cuando el “Pelícano” explota, él cumple un rol clave para bajar las revoluciones y ordenar la toma de decisiones.

“Al final es dar un consejo, preguntarle qué quiere hacer, estoy para apoyarlo, sea la decisión que sea. A veces no me parece algo y se lo digo, otras veces lo que yo pensaba era lo que él estaba analizando”, explicó en una entrevista con La Teja en 2025.