Lo celebra el Fantasma Figueroa: Comunicaciones recibe ayuda de Municipal que podría mejorarle su panorama en la temporada

Municipal volvió a sonreír en el estadio Manuel Felipe Carrera al imponerse 2-1 a Deportivo Guastatoya, en un partido parejo que le permitió a los rojos reencontrarse con la victoria y escalar a la parte alta de la tabla del Torneo Clausura 2026.

El encuentro tuvo su primer punto de quiebre al minuto 28, cuando tras un tiro de esquina el defensor José Mena fue derribado dentro del área. El árbitro no dudó y señaló penal, que fue bien ejecutado por John Méndez, quien engañó al guardameta Rubén Escobar para marcar el 1-0.

Sin embargo, la ventaja escarlata duró poco. Un error en la salida del portero Kenderson Navarro, que terminó llevándose por delante a Ariel Lon, provocó una nueva pena máxima, esta vez a favor de la visita. El paraguayo Víctor Ávalos asumió la responsabilidad y, con un disparo cruzado, decretó el 1-1, pese a que Navarro alcanzó a tocar el balón.

Para el complemento, el técnico Mario Acevedo movió el banquillo y le dio ingreso a Cristian “Cheka” Hernández, quien regresaba tras superar una lesión. El cambio tuvo efecto inmediato, ya que apenas iniciado el segundo tiempo recibió un balón y con un remate cruzado venció nuevamente a Escobar para el 2-1 al minuto 46, gol que sería definitivo.

Municipal ayuda a Comunicaciones

Con este resultado, Municipal también le dio una mano a Comunicaciones, ya que la derrota de Guastatoya beneficia directamente a los cremas, que luchan por salir de la zona del descenso. El tropiezo del conjunto pecho amarillo alivia la presión en el acumulado para el equipo de Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa.

Ahora, la responsabilidad recae en Comunicaciones, que deberá cumplir en su próximo compromiso ante Xelajú, un duelo clave para abandonar la parte baja del acumulado y comenzar a pensar seriamente en ser protagonista del Clausura 2026, mientras Municipal sigue firme en su ascenso futbolístico.

