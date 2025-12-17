Gustavo Herrera sorprende a Saprissa: un equipo que está jugando la Champions League quiere llevarse al panameño

Gustavo Herrera ha estado en el centro de la crítica desde su llegada al Deportivo Saprissa, principalmente por un rendimiento que no logró cumplir con las expectativas generadas.

Sus actuaciones con la camiseta morada fueron discretas y generaron cuestionamientos, pero el panorama dio un giro inesperado luego de que surgiera el interés de un club que actualmente compite en la Champions League, situación que tomó por sorpresa y revalorizó el nombre del delantero panameño.

¿Nuevo destino a nivel de Champions League para Gustavo Herrera?

Según informó el periodista Ricardo Icaza, el futbolista Gustavo Herrera estaría muy cerca de continuar su carrera en el Qarabag Ağdam de la Primera División de Azerbaiyán.

De acuerdo con la publicación, el club es líder de su liga y ocupa el puesto 22 en la tabla general de la Champions, lo que representa un salto importante para el jugador en el plano internacional.

Erick Lonnis también había confirmado que el futuro de Gustavo Herrera apunta a un cambio de rumbo, al reconocer que existen ofertas y equipos interesados en el delantero panameño.

Lonnis explicó en una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro, que la presión vivida en Saprissa influyó en su rendimiento y dejó entrever que, pensando en su desarrollo personal y futbolístico, lo más probable es que el jugador no continúe en el club de cara a 2026.

El Qarabag en la UEFA Champions League

En la presente edición de la Champions League, el Qarabag ha tenido un rendimiento irregular, ubicándose en la posición 22 de la tabla general tras disputar seis partidos.

Qarabag disputando la UEFA Champions League

Además, suma dos victorias, pero también ha mostrado fragilidades defensivas, lo que lo mantiene aún con opciones de competir, aunque obligado a mejorar para avanzar en el torneo continental.