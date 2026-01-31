La novela de Darwin Lom y su salida conflictiva de Comunicaciones parece haber llegado a su fin. Este viernes, el delantero tuvo su estreno en un partido amistoso con The Strongest y ya se prepara para hacer su debut oficial por Copa Libertadores.

Lom inició de titular en el clásico contra Bolívar que finalizó por 2-2. El atacante de la Selección de Guatemala habló después del partido y dejó un mensaje que no caerá bien en territorio chapín, especialmente entre los Cremas tras referirse a la afición del Tigre.

Después del partido, el ex Comunicaciones quedó impresionado por el ambiente que se vivió en las tribunas y así lo expresó: “Es algo increíble, muy bonito el clásico, lo vivimos al máximo. Este ambiente sólo lo había vivido con la selección“.

Además, la prensa boliviana decidió preguntarle cómo quedó la situación con el equipo crema, pero el delantero no quiso dar respuestas: “Es un tema muy sensible, prefiero no hablar de eso, no más me concentro en lo que es, en los partidos y en el entreno“.

Darwin Lom hará su debut en la Copa Libertadores

De esta manera, Darwin Lom da por finalizada su relación con Comunicaciones después de lo que parecía una historia con varios capítulos más. Ahora, tendrá su tan ansiado debut oficial por la Copa Libertadores. Lo hará en la ida ante Deportivo Táchira este 3 de febrero.

Cabe aclarar que el delantero disputará la primera fase con The Strongest. Para alcanzar la fase de grupos de la máxima competencia en Sudamérica, el cuadro boliviano deberá superar también la segunda y tercera ronda..

