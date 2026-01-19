Rolando Fonseca explota contra Saprissa y les dice a Erick Lonnis y Mariano Torres lo que nadie se anima

El inicio del Deportivo Saprissa en el Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica no pudo haber sido peor. O sí. El empate del debut ante Puntarenas y la caída contra Herediano dejó al equipo de Vladimir Quesada último y al DT, en la cuerda floja.

De hecho, la afición comenzó a pedir la salida del técnico tras el primer encuentro y ahora la derrota frente a José Giacone no hizo más que profundizar esa crisis al punto de que, en caso de no ganar el jueves frente a Sporting, el entrenador podría abandonar su cargo.

En medio de todo esto quien habló fue Rolando Fonseca, goleador formado en el Monstruo con paso en la Selección de Costa Rica y también Alajuelense. Un nombre pesado en el fútbol tico que criticó con dureza lo que ocurre en Tibás, apuntó contra Erick Lonnis y no se salvó ni Mariano Torres.

Rolando Fonseca, contra todos en Saprissa en medio de la crisis

En su habitual participación en Telenoticias, Fonseca fue tajante. “Saprissa tiene que hacer un análisis fuerte porque con lo que compite y tiene no le alcanza. Están desenfocados completamente”, empezó el ex goleador.

“Erick Lonis y su gente tienen que llamar a cuentas porque esto no va a ser fácil para el Saprissa”, agregó en contra del director deportivo morado y anunció: “Me voy a tomar un minuto para contarles cuál es el desenfoque en el Saprissa”.

Mariano Torres fue expulsado en el debut. (Saprissa)

Según las declaraciones recogidas por el diario La Teja, Fonseca se la agarró hasta con Mariano Torres, el ídolo de Tibás que fue expulsado en la primera fecha ante Puntarenas.

“Cuando usted no tiene nivel, cuando la mayoría de sus jugadores son de nota cuatro o cinco, aparece una frustración que quiere externarles como la de Mariano Torres, que vuelve a ver su lado y dice ‘siempre estoy para un nueve o diez, ¿cuándo me vas a dar un siete o un ocho de calificación a sus compañeros?’ Es muy difícil”.