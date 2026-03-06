Es tendencia:
Sanción y multa económica: Alajuelense recibe el castigo de Unafut que complica al Machillo Ramírez

La Unafut dio a conocer las sanciones para Alajuelense después de su victoria contra Cartaginés.

Por Juan Fittipaldi

El DT tendrá que pensar en una alternativa.
© Prensa AlajuelenseEl DT tendrá que pensar en una alternativa.

La Liga Deportiva Alajuelense finalmente pudo ponerle fin a su racha negativa el pasado martes frente al Club Sport Cartaginés. Los dirigidos por Machillo Ramírez se impusieron por 2-0 y lograron ganar después de seis partidos entre el campeonato nacional y el Torneo de Copa.

A pesar de esta buena noticia, desde la Unafut revelaron una multa económica que deberá pagar el club por lo que pasó justamente en el partido contra el equipo brumoso por la jornada 10 de la Liga Promérica. Además, dieron a conocer una suspensión a uno de sus jugadores.

Unafut publica las multas para Alajuelense tras la jornada 10

Sancionar al club con una multa de ₡562,500 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la tercera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones)”, comunicó el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Sumado a esta multa, también habrá un castigo económico para Creichel Pérez, quien fue sancionado por un partido: “Sancionar al jugador Creichel Mauricio Pérez Arias con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura”.

El futbolista de la Liga no podrá estar presente este sábado en el encuentro contra San Carlos, un duelo importante pensando en la clasificación a la fase final. El equipo manudo no se puede permitir perder más puntos tras haber iniciado la segunda vuelta.

Alajuelense (12 puntos) se encuentra a cinco puntos del cuadro que encabeza Paté Centeno. De perder, se quedaría a ocho con siete partidos en juego por delante. Si bien tiene posibilidades matemáticas, las opciones se pueden seguir reduciendo.

