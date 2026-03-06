Es tendencia:
Costa Rica

“Ambiente negativo”: el mensaje del presidente de Saprissa que marca diferencia con Joseph Joseph y Alajuelense

Tras las críticas de Joseph Joseph al arbitraje luego del clásico, el presidente de Saprissa adoptó una postura diferente, aunque sí hizo un importante pedido.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Artavia e diferenció de Joseph Joseph.

El debate sobre el arbitraje volvió a instalarse en el fútbol costarricense tras el último clásico nacional, pero las reacciones desde los principales clubes del país no fueron las mismas. Mientras el presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, lanzó fuertes críticas contra las decisiones arbitrales después del enfrentamiento, desde Saprissa apareció una postura completamente distinta.

Roberto Artavia, presidente del conjunto morado, optó por bajar el tono de la discusión y envió un mensaje que marca una clara diferencia en la forma de abordar el tema dentro del fútbol tico.

¿Qué dijo Roberto Artavia sobre el arbitraje?

Le consultaron en Teletica Deportes Radio sobre el arbitraje en el reciente partido entre Saprissa y Sporting, el dirigente morado dejó claro que no comparte la idea de entrar en una confrontación pública con los jueces. Desde su perspectiva, alimentar ese tipo de discusiones puede terminar generando un clima perjudicial para el fútbol costarricense.

“Yo creo que el tema del arbitraje, el otro día me preguntaron al respecto, yo no me voy a referir al arbitraje en nuestros partidos, me parece que no es conveniente hacerlo y crear ambiente negativo, explicó Artavia durante la entrevista.

Más allá de evitar la polémica directa, el dirigente tibaseño también planteó que el arbitraje sí necesita mejoras estructurales dentro del campeonato nacional. Artavia considera que el crecimiento del fútbol costarricense pasa por elevar el nivel de profesionalización de los árbitros y aprovechar mejor las herramientas tecnológicas que ya forman parte del juego moderno.

“Yo quiero un arbitraje mejor, más profesional, un VAR que tome menos tiempo para tomar sus decisiones, más tecnología, más inteligencia artificial para que funcione en el nivel que debe funcionar”, concluyó el presidente de Saprissa.

Datos Claves

  • Joseph Joseph, jerarca de Alajuelense, criticó las decisiones referiles tras el reciente clásico nacional.
  • El presidente del Saprissa, Roberto Artavia, rechazó emitir críticas públicas contra el arbitraje nacional.
  • Artavia solicitó a la UNAFUT mayor profesionalización y el uso de inteligencia artificial arbitral.
