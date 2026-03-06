Toda Panamá consternada por lo que atraviesa Fulo Martínez después de haber abandonado Israel

Cristian Martínez ya se encuentra en Panamá después de haber dejado el territorio israelí. Debido a la situación de guerra en la que está dicho país, el futbolista panameño decidió salir cuanto antes, ya que la competencia doméstica está suspendida.

Según la información del periodista José Miguel Domínguez (Chepebomba), Fulo dejó Israel por una ruta en dirección a Egipto para luego llegar a Barcelona. Desde allí, el mediocampista emprendió vuelo a tierras panameñas para ya pensar en su futuro.

Fulo Martínez tiene miedo de regresar a Israel por la guerra

De acuerdo a lo que explicó el periodista, “Martínez tiene miedo de regresar por la guerra“. Esto podría culminar con la participación de Fulo en Israel con el Hapoel Kiryat Shmona, club con el que tiene contrato hasta mitad de año.

A tres meses de que finalice su vínculo, Fulo Martínez podría despedirse sin jugar teniendo en cuenta que la guerra con Irán y Estados Unidos se extendería por varias semanas más. Mientras tanto, desde la Selección de Panamá tomaron una decisión para que no pierda ritmo.

El ex Plaza Amador trabajará en las instalaciones de la Federación Panameña junto al cuerpo técnico del seleccionado mayor. “Cumplirá un plan de entrenamientos especial supervisado“, contó ChepeBomba sobre lo que hará Fulo ante su inactividad.

El último partido que disputó Cristian Martínez fue el pasado 21 de febrero en el campeonato israelí. Luego, se suspendió por el conflicto bélico. Lleva dos semanas sin competencia oficial, algo que podría perjudicarlo de cara al Mundial 2026 si se extiende esta situación extraordinaria.

