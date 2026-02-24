Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

En Alajuelense no se guardaron nada y le respondieron a Erick Lonnis por sus dichos sobre la polémica victoria de Saprissa

El directivo de Alajuelense salió al paso de las críticas contra el VAR y cuestionó públicamente la postura del dirigente morado tras el clásico.

Pablo Rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Erick Lonnis recibió la respuesta de Alajuelense.
Erick Lonnis recibió la respuesta de Alajuelense.

La polémica del Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense sigue dejando secuelas más allá del 2-1 en la Cueva. Las jugadas discutidas, las intervenciones, o la ausencia de ellas, del VAR y las declaraciones posteriores encendieron un debate que ya trascendió lo estrictamente deportivo.

En ese contexto, las palabras de Erick Lonnis cuestionando el uso del videoarbitraje no pasaron desapercibidas en el bando rojinegro. El miembro del comité deportivo morado había señalado que, si fuera por él, eliminaría el VAR del fútbol costarricense, argumentando que la herramienta genera más polémica que soluciones.

Desde Alajuelense no tardaron en responder. León Weinstok, directivo de la Liga, fue consultado en Teletica Radio y dejó clara su posición sobre las declaraciones de Lonnis.

La respuesta desde Alajuelense contra Erick Lonnis

Estoy un poco confundido, hace 40 días las declaraciones de él eran otras, que tenía que conversar porque no se iban a dejar condicionar del arbitraje y que estaban siendo perjudicados por el arbitraje. Luego hace 3 días dice que no se tiene que hablar del arbitraje. Estoy confundido, expresó, marcando lo que considera una contradicción en el discurso del dirigente morado.

La respuesta no se quedó ahí. Weinstok fue categórico al referirse al futuro del VAR en el fútbol nacional. “Lo del VAR jamás, el fútbol mundial va para ahí, quitarlo sería un retroceso”, afirmó. Con esa frase, dejó en claro que desde la Liga no solo respaldan la herramienta tecnológica, sino que la consideran parte del proceso de modernización inevitable del arbitraje.

Publicidad
Concacaf lo sentencia: Machillo Ramírez recibe el mensaje que preocupa a Alajuelense antes de debutar en la Concachampions

ver también

Concacaf lo sentencia: Machillo Ramírez recibe el mensaje que preocupa a Alajuelense antes de debutar en la Concachampions

Mientras el campeonato continúa y ambos equipos intentan enfocarse en lo deportivo, la polémica se mantiene viva. En Alajuelense dejaron claro que no comparten la visión de Lonnis y que consideran indispensable el VAR dentro del espectáculo. La rivalidad eterna suma así un nuevo capítulo, esta vez en el terreno institucional, donde las palabras pesan casi tanto como los goles.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Bukele ilusiona a El Salvador con una confirmación que involucra a Concacaf
El Salvador

Bukele ilusiona a El Salvador con una confirmación que involucra a Concacaf

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones, este equipo que juega la Copa Libertadores lo pretende
Honduras

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones, este equipo que juega la Copa Libertadores lo pretende

"Sí hay sujeción": Fedefútbol libera los audios VAR del clásico y estalla la polémica
Costa Rica

"Sí hay sujeción": Fedefútbol libera los audios VAR del clásico y estalla la polémica

En Colombia lo confirman: Dereck Moncada concreta el salto millonario que nadie en Honduras vio venir
Honduras

En Colombia lo confirman: Dereck Moncada concreta el salto millonario que nadie en Honduras vio venir

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo