En Alajuelense no se guardaron nada y le respondieron a Erick Lonnis por sus dichos sobre la polémica victoria de Saprissa

La polémica del Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense sigue dejando secuelas más allá del 2-1 en la Cueva. Las jugadas discutidas, las intervenciones, o la ausencia de ellas, del VAR y las declaraciones posteriores encendieron un debate que ya trascendió lo estrictamente deportivo.

En ese contexto, las palabras de Erick Lonnis cuestionando el uso del videoarbitraje no pasaron desapercibidas en el bando rojinegro. El miembro del comité deportivo morado había señalado que, si fuera por él, eliminaría el VAR del fútbol costarricense, argumentando que la herramienta genera más polémica que soluciones.

Desde Alajuelense no tardaron en responder. León Weinstok, directivo de la Liga, fue consultado en Teletica Radio y dejó clara su posición sobre las declaraciones de Lonnis.

La respuesta desde Alajuelense contra Erick Lonnis

“Estoy un poco confundido, hace 40 días las declaraciones de él eran otras, que tenía que conversar porque no se iban a dejar condicionar del arbitraje y que estaban siendo perjudicados por el arbitraje. Luego hace 3 días dice que no se tiene que hablar del arbitraje. Estoy confundido”, expresó, marcando lo que considera una contradicción en el discurso del dirigente morado.

La respuesta no se quedó ahí. Weinstok fue categórico al referirse al futuro del VAR en el fútbol nacional. “Lo del VAR jamás, el fútbol mundial va para ahí, quitarlo sería un retroceso”, afirmó. Con esa frase, dejó en claro que desde la Liga no solo respaldan la herramienta tecnológica, sino que la consideran parte del proceso de modernización inevitable del arbitraje.

Mientras el campeonato continúa y ambos equipos intentan enfocarse en lo deportivo, la polémica se mantiene viva. En Alajuelense dejaron claro que no comparten la visión de Lonnis y que consideran indispensable el VAR dentro del espectáculo. La rivalidad eterna suma así un nuevo capítulo, esta vez en el terreno institucional, donde las palabras pesan casi tanto como los goles.