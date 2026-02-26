Es tendencia:
Chunche Montero le responde a Erick Lonnis por el VAR y dice de Saprissa lo que pocos se animan en Alajuelense

Mauricio Montero no se guardó nada sobre las polémicas y el VAR en el clásico nacional. Descubra todo lo que dijo.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Chunche Montero le responde a Erick Lonnis por el VAR
El más reciente clásico del fútbol costarricense, que terminó con victoria 2-1 de Deportivo Saprissa sobre Liga Deportiva Alajuelense, dejó mucho más que goles en el marcador. La polémica arbitral fue protagonista y desde el sector rojinegro no tardaron en aparecer reclamos y cuestionamientos por decisiones que consideraron determinantes en el resultado.

En medio de ese ambiente cargado, el “Chunche” Montero tomó la palabra para responderle a Erick Lonnis, líder del Comité Deportivo de los morados, y fijar postura sobre lo ocurrido. El exjugador lanzó declaraciones que encendieron aún más el debate, expresando abiertamente una visión que pocos en Alajuelense se animan a decir.

Recordemos que las declaraciones de Lonnis sobre el videoarbitraje generaron ruido inmediato en el entorno rojinegro. El integrante del comité deportivo morado manifestó que, desde su perspectiva, el VAR debería desaparecer del fútbol de Costa Rica, una postura que no pasó inadvertida y que avivó aún más el debate tras el clásico.

Esto respondió Chunche Montero a Erick Lonnis

Mauricio Montero fue contundente al referirse a la polémica y dejó claro que, a su criterio, el problema no radica en la herramienta del VAR, sino en los árbitros que están a cargo de utilizarla y en los criterios que aplican al tomar decisiones.

“El problema no es el VAR, es quién lo maneja. La herramienta sirve, funciona, pero hay que ver quién lo maneja y qué decisiones se toman”, afirmó Chunche Montero para TD Más.

Hay que decir que fue un partido bastante parejo. Un tiempo para cada equipo y Alajuelense no supo aprovechar las oportunidades que concretó. Más allá de eso, tampoco Saprissa tiene la culpa de lo que hacen los árbitros”, finalizó el ídolo rojinegro.

Datos claves

  • Chunche Montero afirmó que el problema no es el VAR, sino quién lo maneja y cómo se toman las decisiones, defendiendo la herramienta tecnológica.
  • Señaló que el clásico fue un partido parejo, con un tiempo para cada equipo, y que Alajuelense no supo aprovechar sus oportunidades.
  • Defendió a Saprissa al asegurar que no tiene responsabilidad en las decisiones arbitrales, dejando clara su postura tras la polémica.
