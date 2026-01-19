“Ciclo acabado”: Vladimir Quesada recibe la sentencia sobre su futuro en Saprissa y la afición lo despide

Dos fechas. Sólo eso necesitó el Deportivo Saprissa para sentenciar el futuro de Vladimir Quesada. O incluso menos. Porque tras el empate en el debut ante Puntarenas, la afición comenzó a pedir su salida.

Como si la herida por la final perdida ante la Liga Deportiva Alajuelense no hubiese cicatrizado, el “fuera Vladimir” tronó en la Cueva y ahora, la derrota por 2-0 frente a Herediano la poca paciencia que quedaba se acabó.

A tal punto que no son pocos los que dan por terminado el presente de Vladi al mando del conjunto morado…

“Ciclo acabado”: la sentencia que le pone fin al mandato de Vladimir Quesada como DT de Saprissa

Este domingo por la noche, y tras dejar pasar unas cuantas horas de la caída ante el Team, el periodista de Teletica Daniel Jiménez hizo un panorama de qué depende que Quesada abandone su puesto.

“Con lo mostrado esta noche por Sporting, si Saprissa no le gana será un ciclo acabado… De eso no tengo duda”, dijo Jiménez, uno de los comunicadores de Costa Rica que más y mejor información maneja en torno al club morado.

Daniel Jim´nez fue tajante con el futuro de Vladimir Quesada. (X.com)

“Se escuchan pronósticos”, aventuró el periodista con vistas al partido que Saprissa y Sporting jugarán este jueves a las 8.00 pm y que enfrentará a estos dos equipos que hoy por hoy figuran últimos en la tabla.

La reacción de la afición: fuera Vladimir

Ante esta información publicada por Jiménez, la afición fue contundente: comenzaron a despedir al DT, a quien ya lo dieron fuera del equipo más allá del resultado de este jueves.

“Este ciclo se acabó desde que empezó. Vladimir está ahí por qué Saprissa no tenía los medios económicos”, aseguró uno de los usuarios.

“Podemos ganar 20 a 0 que el ciclo está más que acabado. El problema de ganarle a Sporting es que volveremos a ver a Vladimir una jornada más en el banquillo”, se lamentó otro.

“Mi pronóstico es que Carevic se come a Vladimir pero ya el ciclo está acabado… nadie quiere a Vladimir como técnico de Saprissa”, disparó otro de los comentarios de los fanáticos, todos en la misma línea.