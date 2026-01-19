Refuerzo clave para Saprissa: Vladimir Quesada recibe la noticia que tanto necesitaba mientras la afición lo quiere fuera de Tibás

El Torneo Clausura 2026 apenas está dando sus primeros pasos, pero en Deportivo Saprissa el clima ya es irrespirable. Tras un 2025 sin títulos y cargado de golpes, la paciencia del saprissismo con Vladimir Quesada parece agotada.

El equipo arrancó el campeonato con un punto de seis posibles, y la frustración de la hinchada se canaliza directamente en la figura del DT que supo ser tetracampeón, pero que en esta nueva etapa no logra enderezar el rumbo.

Mientras que en las redes sociales los pedidos de salida del entrenador de 59 años se multiplican a escala logarítmica, Quesada recibió una noticia que puede significar un mínimo alivio de cara al duelo del próximo jueves ante Sporting FC: la recuperación de una pieza clave del once titular, ausente durante las primeras jornada.

El regreso que Saprissa estaba esperando

Se trata de Gerald Taylor, lateral derecho de 24 años, quien ya cumplió la sanción que arrastraba desde la final del Apertura 2025, cuando fue expulsado tras una dura entrada contra Creichel Pérez.

En la derrota 0-2 ante Herediano, el cuerpo técnico debió improvisar a Alberth Barahona como carrilero, una solución de emergencia ante la ausencia del ex Hearts de Escocia.

Gerald Taylor vuelve a estar habilitado para jugar (Saprissa).

Con Taylor nuevamente habilitado, todo indica que volverá directamente al once inicial. Así lo adelantó el periodista Jason Arce este mismo lunes: “Gerald Taylor estará en la nómina contra Sporting, probablemente lateral derecho titular“, afirmó en el programa Seguimos.

Duelo de vida o muerte en Grecia

El choque ante Sporting aparece, entonces, como una prueba límite para el técnico morado. Más allá de que la directiva lo haya ratificado públicamente, Quesada sabe que solo la victoria puede calmar, al menos por unos días, el enojo de la afición.

Un tropiezo en la Argentina de Grecia ante el colista del campeonato podría ser el empujón definitivo para que la presión popular termine de desatar la tormenta perfecta sobre Tibás.