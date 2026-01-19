Es tendencia:
“Se lesionó de nuevo”: Saprissa enfrenta la noticia más temida sobre Ricardo Blanco tras renovar su contrato

Luego de ser titular con Saprissa en el inicio del Clausura 2026, se confirma la noticia sobre Ricardo Blanco que los morados no querían escuchar.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Malas noticias en Tibás.
En el Apertura 2025, Ricardo Blanco logró volver a las canchas luego de más de dos años fuera de competencia, ausencia que fue producto de una excruciante seguidilla de lesiones que pusieron en jaque su carrera.

Pese a ese prolongado período de inactividad y a la falta de continuidad tras su retorno, la directiva del Deportivo Saprissa decidió renovar el contrato del experimentado futbolista por seis meses, una decisión que fue confirmada públicamente por Erick Lonnis, cabeza del Comité Técnico.

Refuerzo clave para Saprissa: Vladimir Quesada recibe la noticia que tanto necesitaba mientras la afición lo quiere fuera de Tibás

La ausencia que inquietó a los morados

El inicio del Clausura 2026 parecía darle la razón a esa apuesta. Con Gerald Taylor suspendido por dos partidos, Blanco arrancó como titular y disputó 64 minutos en el empate 2-2 ante Puntarenas FC, donde mostró un rendimiento correcto y dejó buenas sensaciones en el carril derecho.

Ricardo Blanco fue titular vs Puntarenas (Foto: El Podcast de la Hinchada).

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Para la segunda fecha, el lateral de 36 años no solo salió del once inicial, sino que ni siquiera apareció en la convocatoria. Sin otro carrilero disponible para visitar a Herediano, su lugar lo ocupó el volante Alberth Barahona, una señal que ya anticipaba malas noticias.

“Ricardo Blanco está lesionado”

Este lunes, el peor escenario se hizo realidad. “Se lesionó de nuevo. Ricardo Blanco está lesionado, vamos a ver cuál será la gravedad de la lesión, esperemos que no sea nada grave y pueda recuperarse pronto”, confirmó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos.

“Ciclo acabado”: Vladimir Quesada recibe la sentencia sobre su futuro en Saprissa y la afición lo despide

Desde el club no trascendieron detalles oficiales sobre la naturaleza ni los plazos de recuperación, pero el prontuario de lesiones que arrastra el defensor hace que la preocupación sea inevitable. En las próximas horas se espera mayor claridad sobre su estado físico.

