Mario Acevedo recibe la noticia que tanto esperaba en Municipal para la segunda vuelta

Municipal afina los últimos detalles para su visita a Deportivo Mictlán este domingo, en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. En medio de la preparación escarlata, una de las noticias más alentadoras para el cuerpo técnico ha sido la evolución positiva del defensor Nicolás Samayoa, quien está muy cerca de regresar a las canchas.

ver también Con la derrota de Municipal, así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Guatemala: Clausura 2026 y acumulada

El zaguero central sufrió una luxación en el codo izquierdo el pasado 18 de febrero, durante el compromiso correspondiente a la séptima jornada del campeonato, una lesión que lo mantuvo alejado de la actividad competitiva durante varias semanas. Desde entonces, el defensor ha trabajado intensamente en su recuperación con el objetivo de volver lo antes posible al equipo.

Durante los últimos días, Nicolás Samayoa ha realizado trabajos diferenciados y sesiones de fortalecimiento, respondiendo de manera positiva a las cargas físicas impuestas por el cuerpo médico del club. Esta evolución ha generado optimismo dentro del plantel escarlata, que podría recuperar a uno de sus hombres importantes en la zona defensiva.

El posible regreso del defensor sería una gran noticia para el entrenador Mario Acevedo, quien ha tenido que ajustar su línea defensiva ante las bajas por lesión en las últimas jornadas. Aunque Samayoa quedó descartado para el partido de mitad de semana frente a Deportivo Mixco, todo apunta a que podría reaparecer este domingo ante Mictlán.

En caso de que el cuerpo técnico decida no arriesgarlo en ese compromiso, su retorno podría darse en la jornada 13 frente a Aurora FC, dependiendo de cómo evolucione en los entrenamientos previos al encuentro. La prioridad del club es que el defensor regrese en óptimas condiciones físicas para evitar una recaída.

Publicidad

Publicidad

ver también No solo fue la derrota en el Clásico: Mario Acevedo y Municipal reciben mala noticia luego de su traspié ante Comunicaciones

Por otra parte, el panorama es distinto para el delantero José Carlos Martínez, quien continúa recuperándose de un esguince de tobillo. El atacante todavía necesitaría alrededor de una semana y media más de recuperación, por lo que su presencia en los próximos compromisos del equipo rojo aún es incertidumbre dentro de la planificación del cuerpo técnico.