“Ha vuelto a preguntar”: en La Selecta lo ignoraron y esta Selección de Sudamérica ya lo llamó para quedarse con una joya de El Salvador

El nombre del joven mediocampista Rafael Inojosa ha comenzado a generar atención en el entorno de la Selección de fútbol de El Salvador. El futbolista, considerado uno de los talentos emergentes del proceso juvenil cuscatleco, estaría en el radar de la Selección de fútbol de Venezuela, situación que ha encendido las alertas dentro del proyecto que lidera el técnico Hernán Darío Gómez.

La información fue revelada por el propio padre del jugador, quien explicó a Christian Peñate, que desde Venezuela se han comunicado con su hijo para conocer su disponibilidad para integrar la selección Sub-20. Según relató, el joven futbolista había rechazado inicialmente esa posibilidad porque esperaba ser convocado por La Selecta, algo que finalmente no ocurrió en el reciente proceso juvenil.

El padre del mediocampista también explicó que el interés venezolano se mantiene vigente y que incluso se analiza la tramitación del pasaporte venezolano para facilitar una eventual convocatoria. Este escenario abre la puerta a que el jugador pueda tomar una decisión importante en su carrera internacional si no recibe una oportunidad con el combinado salvadoreño.

Inojosa es uno de los jugadores que formó parte de la histórica Selección Sub-17 de El Salvador que consiguió la clasificación a la Copa Mundial Sub-17, un logro que marcó un momento importante para el fútbol juvenil del país. El mediocampista ha sido reconocido por su liderazgo y su proyección dentro de ese grupo de jóvenes talentos.

Actualmente, el futbolista se desarrolla en el fútbol estadounidense y forma parte del Houston Dynamo 2, equipo que compite en la MLS Next Pro. Nacido en Estados Unidos y con ascendencia salvadoreña y venezolana, el jugador cuenta con múltiples nacionalidades, lo que le permite ser elegible para más de una selección nacional.

Por ahora, el futuro internacional de Rafael Inojosa permanece abierto. Mientras Venezuela insiste en observarlo para su proceso juvenil, en El Salvador muchos esperan que el talento formado en el fútbol estadounidense pueda seguir vistiendo la camiseta azul y blanco, especialmente en un momento en el que el país busca consolidar una nueva generación de futbolistas rumbo al futuro del combinado nacional.