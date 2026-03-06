Celso Borges deberá afrontar una delicada situación debido a una noticia que se dio a conocer en las últimas horas. El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense podría sufrir una pena en su contra después de haber recibido una denuncia penal.

De acuerdo a la información que reveló La Teja, Marta Peralta, aún esposa de Celso, presentó una denuncia de tipo penal contra el futbolista por un supuesto fraude de simulación de bienes gananciales. El capitán rojinegro es acusado de ocultar contratos para no compartirlos con su esposa.

Esta denuncia se da en medio del divorcio que todavía no pudieron resolver ambas partes. Anteriormente, la esposa de Borges había denunciado al jugador por una supuesta violencia doméstica, la cual fue desmentida por el abogado de Celso.

Sin embargo, ahora la situación es diferente, ya que según pudo investigar el medio mencionado es una denuncia que está siendo investigada. En caso de confirmarse que Celso Borges cometió dicho delito, sufriría una condena que lo podría llevar a prisión.

¿Por qué Celso Borges podría ir a prisión?

El Artículo 37 de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres menciona que podría sufrir hasta tres años de cárcel por este motivo.

“Será sancionada con pena de prisión de ocho meses a tres años, la persona que simule la realización de un acto, contrato, gestión, escrito legal o judicial, sobre bienes susceptibles de ser gananciales, en perjuicio de los derechos de una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, siempre que no configure otro delito castigado más severamente”, reza el artículo 37.

