El Deportivo Saprissa resurgió desde la llegada de Hernán Medford al banquillo. El equipo morado sólo conoce la victorias con el Pelícano como entrenador. Ya son seis triunfos de manera consecutiva entre los duelos del campeonato nacional y el Torneo de Copa.

A lo largo de estos encuentros, el Pelícano no pudo contar todavía con uno de los futbolistas más aplaudidos por la afición, como lo es Fidel Escobar. El panameño sufrió una hernia en la parte inferior de la espalda y debió someterse a un tratamiento para recuperarse.

El de la Selección de Panamá no suma minutos desde el 2025. Su última presentación fue en la final de vuelta contra Alajuelense en el Morera Soto en diciembre. Desde entonces, ha trabajado en su recuperación.

La vuelta de Fidel Escobar está cada vez más cerca. Foto: John Durán

¿Cuándo vuelve Fidel Escobar a jugar con el Deportivo Saprissa?

Este domingo, en la previa de lo que fue la victoria ante Guadalupe, Erick Lonnis habló ante los micrófonos de FUTV y dejó buenas noticias sobre el regreso del panameño.

“Lo de Fidel nos alegra mucho, ya tiene el alta médica, pero también está en un proceso de readaptación física y creo que en poco tiempo lo vamos a tener con nosotros al 100%”, explicó el gerente deportivo sobre Fidel Escobar, quien está pronto a regresar.

Esta noticia llega justo en medio de la lesión que sufrió Sebastián Acuña en el duelo contra los guadalupanos. En caso de estar recuperado para el próximo encuentro ante Sporting, podría salir como pivote, ya que también se lesionó Albert Barahona. De todas maneras, Medford podría llevarlo de a poco según comentó en conferencia de prensa.

