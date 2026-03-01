Es tendencia:
“Lo vamos a tener con nosotros”: Erick Lonnis confirma la vuelta de una figura muy esperada por todo Saprissa

Uno de los referentes de Saprissa está a punto de volver a la planilla de cara a la segunda vuelta del Clausura 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

En Saprissa ya lo esperan con ansias.
© SaprissaEn Saprissa ya lo esperan con ansias.

El Deportivo Saprissa resurgió desde la llegada de Hernán Medford al banquillo. El equipo morado sólo conoce la victorias con el Pelícano como entrenador. Ya son seis triunfos de manera consecutiva entre los duelos del campeonato nacional y el Torneo de Copa.

A lo largo de estos encuentros, el Pelícano no pudo contar todavía con uno de los futbolistas más aplaudidos por la afición, como lo es Fidel Escobar. El panameño sufrió una hernia en la parte inferior de la espalda y debió someterse a un tratamiento para recuperarse.

El de la Selección de Panamá no suma minutos desde el 2025. Su última presentación fue en la final de vuelta contra Alajuelense en el Morera Soto en diciembre. Desde entonces, ha trabajado en su recuperación.

20/12/2025/ partido de ida entre Liga Deportiva Alajuelense vs Saprissa por el partido de vuelta de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
La vuelta de Fidel Escobar está cada vez más cerca. Foto: John Durán

¿Cuándo vuelve Fidel Escobar a jugar con el Deportivo Saprissa?

Este domingo, en la previa de lo que fue la victoria ante Guadalupe, Erick Lonnis habló ante los micrófonos de FUTV y dejó buenas noticias sobre el regreso del panameño.

Lo de Fidel nos alegra mucho, ya tiene el alta médica, pero también está en un proceso de readaptación física y creo que en poco tiempo lo vamos a tener con nosotros al 100%”, explicó el gerente deportivo sobre Fidel Escobar, quien está pronto a regresar.

Esta noticia llega justo en medio de la lesión que sufrió Sebastián Acuña en el duelo contra los guadalupanos. En caso de estar recuperado para el próximo encuentro ante Sporting, podría salir como pivote, ya que también se lesionó Albert Barahona. De todas maneras, Medford podría llevarlo de a poco según comentó en conferencia de prensa.

En síntesis

  • Hernán Medford acumula seis triunfos consecutivos dirigiendo al Deportivo Saprissa en torneos nacionales.
  • El defensor Fidel Escobar recibió el alta médica tras recuperarse de una hernia de espalda.
  • El panameño Fidel Escobar no disputa un partido oficial con el club desde el año 2025.
