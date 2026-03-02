Erick Lonnis se adelanta al mercado: Saprissa apunta a la joya de un rival directo que ya pasó por La Sele

El mercado de fichajes del fútbol costarricense permanecerá cerrado hasta el final de la temporada. Sin embargo, eso no impide que los clubes comiencen a planificar sus movimientos con anticipación para cuando vuelva a habilitarse el libro de pases.

El Deportivo Saprissa no es la excepción. En concordancia con el criterio del entrenador Hernán Medford, el área de la gerencia deportiva que es comandada de facto por Erick Lonnis ya puso la mira en un joven talento que atraviesa una situación delicada en su club actual.

Saprissa al acecho de Guadalupe

Se trata de Gian Mauro Morera, mediocampista de 20 años que milita en Guadalupe FC, el gran candidato a descender al final del semestre. El nombre del volante empezó a circular en Tibás ante el incierto panorama que atraviesa el equipo dirigido por Mauricio Wright.

De acuerdo con información del medio La Voz Saprissista, la aparentemente inevitable relegación de Guadalupe podría terminar beneficiando a los morados, ya que facilitaría la salida del juvenil.

Saprissa estaría interesado en Gian Mauro Morera (RRSS).

“El Deportivo Saprissa estaría interesado en el contención Gian Mauro Morera de 20 años, el cual tendría una cláusula contractual que en el caso eventual de descender con Guadalupe, podría firmar con cualquier otro equipo…”, anunciaron desde ese medio a través de Facebook.

¿Quién es Gian Mauro Morera?

Nacido el 31 de agosto de 2005 en Alajuela, Gian es hijo de Pier Luigi Morera, ex preparador físico de Saprissa, y sobrino de Giancarlo Morera, recordado y talentoso ex volante que vivió sus mejores años en el conjunto tibaseño.

Aunque nació en Costa Rica, el jugador de Guadalupe FC también cuenta con pasaporte italiano. Debutó en Primera División con apenas 19 años jugando para Santa Ana y también tiene pasado en AD Cofutpa de la Liga de Ascenso.

Además, en octubre de 2025 participó como sparring en un microciclo de la Selección de Costa Rica bajo las órdenes de Miguel Herrera, experiencia que lo puso en el radar de la Tricolor.

Habrá que ver si, en caso de concretarse el descenso de Guadalupe, Erick Lonnis logra adelantarse al mercado y cerrar su fichaje para reforzar el mediocampo de Hernán Medford.

En síntesis

-Saprissa analiza fichar al mediocampista de 20 años Gian Mauro Morera, actualmente jugador de Guadalupe FC.

-El volante participó como sparring en un microciclo de la Selección de Costa Rica en octubre de 2025 bajo las órdenes de Miguel Herrera.

–El posible descenso de Guadalupe podría facilitar su salida y abrir la puerta para que los morados intenten ficharlo.