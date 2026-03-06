Es tendencia:
Exclusiva: Jorge Luis Pinto responde si será el próximo DT de la Selección de Nicaragua

En comunicación con Fútbol Centroamérica, el entrenador colombiano respondió lo que todos quieren saber sobre su retorno a la región.

José Rodas

Por José Rodas

Jorge Luis Pinto podría regresar a Centroamérica para dirigir la Selección de Nicaragua. Foto: Canal 10 Nicaragua.
La Selección de Nicaragua nombró este viernes como entrenador interino a Ramón Otoniel Olivas en medio de los rumores que posicionaban el regreso del colombiano Jorge Luis Pinto a Centroamérica tras su paso por Costa Rica y Honduras.

La Federación Nicaragüense de Fútbol aclaró que el nombramiento de Olivas será para la venta FIFA del mes de marzo cuando enfrenten a Rusia el 27 y se negocia otro amistoso contra Perú en España.

Bajo ese contexto, Fútbol Centroamérica se comunicó en exclusiva con Jorge Luis Pinto, quien a través de un mensaje de WhatsApp aclaró la realidad de los rumores que hablan de su nombramiento.

“No es así”, comenzó diciendo el DT para responder a los que dan por hecho su llegada.

Aunque posteriormente reveló que sí “hay contactos” con la federación nicaragüense, por lo que no descarta la posibilidad de tomar el mando de los pinoleros de cara al Mundial 2030.

Mientras tanto, el Comité Ejecutivo de Nicaragua sigue trabajando en los detalles para definir al nuevo entrenador que tomará el cargo de forma definitiva y en el listado de candidatos están dos argentinos, un paraguayo, un chileno y un español.

Los DT’s en Centroamérica

Entre tanto, Ramón Otoniel Olivas es el único seleccionador nacional que dirige la selección de su país. El resto de países centroamericanos optaron por diferentes escuelas: dos de España, dos de Argentina, uno de México y uno de Colombia.

  • Fernando Batista de Argentina (Costa Rica)
  • Hernán Gómez de Colombia (El Salvador)
  • Luis Fernando Tena de México (Guatemala)
  • José Francisco Molina de España (Honduras)
  • Thomas Christiansen de España (Panamá)
  • Ramón Otoniel Olivas de Nicaragua (Nicaragua, interino)

