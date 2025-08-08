Es tendencia:
¿Quién es y cómo juega Marcos Escoe, el ex Herediano que llega a Saprissa para reemplazar a Newton Williams?

El Deportivo Saprissa ya encontró al centrodelantero que reemplazará a Newton Williams.

Por Geronimo Heller

Marcos Escoe llegará a Saprissa.
Marcos Escoe llegará a Saprissa.

Tras confirmarse la grave lesión de Newton Williams —una ruptura del ligamento cruzado y meniscos que lo dejará fuera de las canchas por al menos siete meses—, el Comité Deportivo del Deportivo Saprissa se relanzó al mercado de fichajes en busca de un centrodelantero que pueda suplir al panameño durante su rehabilitación.

En un principio, la mira morada se posó sobre el dominicano Erick Japa, de 26 años y actual jugador del UMACIT FC de Panamá, pero finalmente Erick Lonnis alcanzó un acuerdo con otro goleador, uno que no estaba en el radar de los aficionados.

Según informó este viernes el periodista Kevin Jiménez: “Marcos Escoe será nuevo jugador del Deportivo Saprissa procedente de Pitbulls FC. Ya hay acuerdo, firmará por dos años en las próximas horas si todo sale según lo planeado.”

¿Quién es Marcos Escoe?

Escoe es un delantero de 21 años, nacido en San José, con experiencia en las divisiones juveniles de la Selección de Costa Rica (aunque también cuenta con nacionalidad panameña). Es hermano menor de Mynor Escoe, atacante que vistió la camiseta morada durante gran parte de su carrera.

Su formación futbolística comenzó en el Club Sport Herediano, aunque tanto Saprissa como Alajuelense intentaron sumarlo a sus fuerzas básicas cuando aún era juvenil. “Desde los 11 o 12 años Saprissa siempre quiso llevárselo, e incluso Alajuela lo buscó. No se dio por temas de cercanía y estudios”, explicó su padre cuando el joven aún pertenecía a las filas florenses.

Marcos Escoe llegará a Saprissa (Virginia Tech).

Marcos Escoe llegará a Saprissa (Virginia Tech).

En el primer equipo de Herediano llegó a disputar ocho partidos oficiales, anotando dos goles antes de dar el salto al fútbol universitario de Estados Unidos. En 2023 se incorporó a Virginia Tech, donde combinó su carrera en Psicología Deportiva con el fútbol, defendiendo el uniforme del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia.

En 2024 fue cedido al SSA Kings y, al finalizar el préstamo, quedó como agente libre. Pitbulls FC de Santa Bárbara aprovechó la oportunidad y lo fichó en abril de 2025. Allí se convirtió en figura del equipo, liderando el ascenso a la segunda división de Costa Rica tras vencer a Rosario de Naranjo en una final memorable.

El gol que lo puso de nuevo en el mapa

Aquel día, Marcos marcaría el gol de su vida: el delantero se quitó a tres rivales, dejando a dos en el suelo, y definió cruzado desde la puerta del área para desatar la euforia en el estadio Carlos Alvarado. La acción se viralizó en redes sociales y volvió a colocarlo en el radar de varios clubes de primera.

Además de su experiencia en Herediano y en el ascenso tico, Marcos ha defendido la camiseta nacional en las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Su versatilidad le permite desempeñarse como centrodelantero o extremo por izquierda, algo que Paulo Wanchope podría aprovechar para cubrir la ausencia de Newton Williams.

Si las negociaciones se concretan como está previsto, Escoe firmará por dos años y se unirá al plantel morado en los próximos días, listo para asumir el desafío de suplir al panameño.

