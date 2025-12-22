“Está siendo difícil”: Jafet Soto lucha para retener a una de las grandes figuras de Herediano que negocia con un club mexicano

Herediano comenzó a mover sus piezas con la mirada puesta en el 2026, decidido a dejar atrás un Apertura 2025 que terminó siendo un duro golpe para la institución. El Team quedó fuera de los playoffs, algo que no ocurría desde hace muchos años, y ese fracaso obligó a la dirigencia, encabezada por Jafet Soto, a replantear el proyecto deportivo casi de inmediato.

En medio de esa reestructuración, uno de los principales focos de atención pasa por la continuidad de Brian Rubio. El delantero mexicano llegó al conjunto florense como un refuerzo importante, pero su futuro en Santa Bárbara está lejos de estar asegurado.

¿Brian Rubio se va de Herediano?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, Herediano está haciendo todo lo posible para retener al atacante, aunque las negociaciones se han complicado más de lo esperado. Más allá de los 5 refuerzos que pediría Giacone, también quieren mantener a los que se destacaron.

El principal obstáculo es el alto costo de la operación, una situación que tiene a Jafet Soto y su equipo directivo contra las cuerdas. “Está siendo difícil”, es la frase que resume el momento que vive el club en este intento por mantener al goleador.

Brian Rubio podría regresar a México. (Foto: Instagram)

Rubio había llegado a Herediano únicamente por seis meses en condición de préstamo y ahora debe resolver su situación contractual. De hecho, este mismo día el futbolista viaja a México para definir su futuro con el Mazatlán, club dueño de su ficha, lo que podría marcar un punto de quiebre en las aspiraciones florenses de retenerlo.

En cuanto a su rendimiento, el mexicano dejó números que justifican el interés del Team por mantenerlo en el plantel. Entre el Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana, Brian Rubio disputó 17 partidos, anotó cuatro goles y aportó una asistencia, convirtiéndose en una de las piezas más regulares del equipo en un semestre muy irregular para Herediano.

Mientras el club intenta recomponerse tras el fracaso deportivo, la posible salida de Rubio representa otro desafío para Jafet Soto, que sabe que perder a una de sus principales figuras podría complicar aún más la reconstrucción de cara al 2026.