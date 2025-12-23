Vladimir Quesada ya lo sabe: Saprissa definió el futuro de Jefferson Brenes y Nicolás Delgadillo para el Clausura 2026

Luego del doloroso subcampeonato en el Torneo Apertura 2025, donde Liga Deportiva Alajuelense celebró su ansiada estrella 31 en la cara de los morados, la directiva del Deportivo Saprissa entiende que no hay margen para la pasividad.

El club más ganador de Costa Rica afrontará un 2026 en el que la presión será máxima tras cerrar un año calendario sin títulos, por lo que se volvió imprescindible tomar decisiones fuertes y depurar la plantilla para intentar volver a la cima.

ver también Podrían perjudicar a Saprissa: desde Paraguay revelan las exigencias que tiraron abajo la llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia

Reestructuración profundo en Tibás

En el marco de esta reestructuración deportiva, varios nombres están señalados como posibles bajas. Entre ellos aparecen Gustavo Herrera y Mauricio Villalobos, futbolistas cuyo futuro en Tibás luce cada vez más lejano.

Tweet placeholder

Uno que ya tiene destino prácticamente definido es Yoserth Hernández, quien firmará su finiquito con Saprissa para incorporarse a Municipal Liberia, marcando así el inicio formal de la limpieza que prepara el Monstruo.

Brenes y Delgadillo, casos resueltos

También había mucha expectativa en torno a los casos de Jefferson Brenes y Nicolás Delgadillo. Brenes, quien llegó a ser figura tanto en Saprissa como en la Selección de Costa Rica, sufrió una notable caída de rendimiento en los últimos meses. Incluso se valoró utilizarlo como moneda de cambio para intentar fichar a Cristian Reyes, defensor de Municipal Liberia. Sin embargo, finalmente esto no sucedería.

Publicidad

Publicidad

Según informó este martes el periodista Estefan Monge, Saprissa tomó una determinación con el mediocampista: “Jefferson Brenes sigue en Tibás, su única salida a préstamo sería al fútbol internacional.”

Brenes se queda en Saprissa (Deportivo Saprissa).

Publicidad

Y la situación de Nicolás Delgadillo apunta en la misma dirección. Aunque no logró consolidarse como titular bajo la dirección de Vladimir Quesada y en su momento Kevin Jiménez adelantó que su salida parecía probable, Monge aseguró que el extremo argentino de 28 años se quedaría al menos por el próximo semestre.

Publicidad

ver también El sucesor de Mariano Torres: Saprissa apunta a un volante extranjero top para darle jerarquía a Vladimir Quesada

A falta de que la información se torne oficial, todo apunta a que tanto Jefferson Brenes como Nicolás Delgadillo tendrán una nueva —y probablemente última— gran oportunidad para demostrar de qué están hechos con el uniforme del equipo más ganador del país durante el Clausura 2026.